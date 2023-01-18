Сьогодні, 18 січня поблизу дитячого садка впав вертоліт ДСНС, який, як повідомляє Кирило Тимошенко, направлявся з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. Внаслідок падіння спалахнула пожежа. Станом на 14:30 через авіакатастрофу у місті зафіксовано 17 загиблих, серед них — 4 діти. Також 29 людей поранено, з них 15 дітей. Точно інформація ще встановлюється.

Про події того ранку #Буквам розповів батько 5-річного вихованця дитсадка, на якого упав гелікоптер – Микола Антонов. У момент падіння гвинтокрила він перебував з дитиною в тому приміщенні.

“Думки про подібне навіть й не могло у мене бути. Зранку, я, як завжди, привів сина у садок. Ми зайшли у групу, я почав переодягати малого, щойно відкрив шафу — почув сильний гуркіт. Тоді вихователька сказала: “Там, мабуть, шахіди летять”. Я підійшов подивитись до вікна, як бачу — махіна красно-сірого кольору летить прямо на нас! Я лише встигнув крикнути: “Всі тікайте, ховайтесь!”. Пролунав страшний вибух. Я впав додолу. Відчув, як почало пекти на спині та на нозі. Мене, ще одного батька та його дитинку обпекло полумʼям”, — згадав чоловік.

Син Миколи, за попередньою вказівкою батька, почав бігти й зупинився біля дверей. Дитина фізичних пошкоджень не зазнала, однак, як розповідає чоловік, отримав колосальний шок. Внаслідок сьогоднішньої трагедії сина Миколи відведуть до психолога.

“Я думав, що ми все… Нас зараз не стане. На щастя, ми врятувались. Однак про те, що багато діток отримали поранення й загинули, було зрозуміло одразу… Наше крило не зачепило, вертоліт перелетів через наш корпус, задів дах іншої будівлі, де були теж маленькі діти, та впав під під’їзд сусіднього будинку”, — розповів Микола.

Одразу після падіння літального апарату, у дитсадку спалахнула інтенсивна пожежа. За словами Миколи, він миттєво зреагував на вогонь, вибіг з сином на вулицю та почав кричати людям, щоб вони рятували дітей – будівля уже палала. Нині чоловік отримав першу медичну допомогу від отриманих опіків.

“Шкода, звісно, людей, що загинули на борту, як діток, так і батьків, що без зайвої думки відвели маленьких у дитсадок… Це шок. Це величезна трагедія, причини якої поки що нам невідомі”, — додав Микола.