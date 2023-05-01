1 травня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті дав рішучу відповідь російському журналісту, котрий висловив припущення про "можливе скорочення військової допомоги" Україні найближчим часом. Маккарті запевнив у продовженні підтримки України.

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Під час пресконференції російський журналіст спробував поставити запитання, водночас стверджуючи, що спікер Палати представників Конгресу США “не підтримує постачання зброї Україні”, нагадавши про заяву республіканця відносно “необмеженого чека” Україні.

Маккарті перепитав росіянина, чи правильно він зрозумів запитання через незрозумілу вимову журналіста.

Та одразу наголосив, що США продовжуватимуть надавати допомогу Україні, виступаючи проти військової агресії РФ.

Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей “, – заявив спікер Палати представників.

Представник республіканців також запевнив, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі.

Водночас Маккарті наголосив, що не вважає дії країни-агресора правильними і зазначив, що російські війська мають залишити територію України. Республіканець переконаний, що решта світу бачить “що є справедливістю”.

Зауважимо, 18 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті. Подякував за двопартійну підтримку України з боку Конгресу.

9 квітня голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що найкращим способом стримування китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо Тайваню буде приклад поразки Росії у війні проти України.

Нещодавно представники Республіканської партії США надіслали листа президенту Джо Байдену, закликаючи адміністрацію надати Україні касетні боєприпаси подвійного призначення, такі як покращені звичайні боєприпаси (DPICM).

Окрім цього, губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс назвав російського президента Володимира Путіна “воєнним злочинцем”, якого слід притягнути до відповідальності за його варварське вторгнення в Україну. Раніше ДеСантіс називав війну “територіальною суперечкою”.