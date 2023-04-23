«Я пожертвував Україні $100 млн» – Ілон Маск відповів Стівену Кінгу

Про це він написав у Twitter.
Нагадаємо, що Стівен Кінг запропонував Ілону Маску “віддати його галочку верифікації у Twitter на благодійність”. До прикладу у Фонд Сергія Притули.
Відповідаючи на рекомендацію Кінга, Маск наголосив, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів. “А скільки ви пожертвували?” – додав він, звертаючись до письменника.
Також Маск доклав до свого повідомлення твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з вдячністю за фінансування Starlink.
I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
Додамо, що зараз в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, зокрема сотні вже працюють у “Пунктах незламності”. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтернет сьогодні – це базова потреба. Відтак, команда Мінцифри забезпечує Україну Starlink, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок.
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