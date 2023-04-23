«Я пожертвував Україні $100 млн» – Ілон Маск відповів Стівену Кінгу

Мільярдер та винахідник Ілон Маск у відповідь на пропозицію американського письменника Стівена Кінга "віддати його галочку верифікації у Twitter до Фонду Сергія Притули" заявив, що пожертвував 100 мільйонів доларів на підтримку України.

Про це він написав у Twitter.

Нагадаємо, що Стівен Кінг запропонував Ілону Маску “віддати його галочку верифікації у Twitter на благодійність”. До прикладу у Фонд Сергія Притули.

Відповідаючи на рекомендацію Кінга, Маск наголосив, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів. “А скільки ви пожертвували?” – додав він, звертаючись до письменника.

Також Маск доклав до свого повідомлення твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з вдячністю за фінансування Starlink.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated? (We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6 — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023

Додамо, що зараз в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, зокрема сотні вже працюють у “Пунктах незламності”. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, інтернет сьогодні – це базова потреба. Відтак, команда Мінцифри забезпечує Україну Starlink, щоб українці могли користуватися якісним зв’язком там, де не працює фіксований чи мобільний зв’язок.