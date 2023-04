«Я пожертвував Україні $100 млн» – Ілон Маск відповів Стівену Кінгу

Про це він написав у Twitter.

Нагадаємо, що Стівен Кінг запропонував Ілону Маску “віддати його галочку верифікації у Twitter на благодійність”. До прикладу у Фонд Сергія Притули.

Відповідаючи на рекомендацію Кінга, Маск наголосив, що пожертвував Україні 100 мільйонів доларів. “А скільки ви пожертвували?” – додав він, звертаючись до письменника.

Також Маск доклав до свого повідомлення твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова з вдячністю за фінансування Starlink.

I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?

(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023