Перша леді України Олена Зеленська виступила у Конгресі США та попросила надати більше зброї Україні для того, щоб захистити рідну країну від російських загарбників.

Про це йдеться у повідомленні видання The Washington Post, а також відповідне відео з промовою першої леді України опубліковано на YouTube-каналі In time Ukraine.

У своїй промові Олена Зеленська розповіла про складну безпекову, економічну та гуманітарну ситуацію в Україні. Також перша леді України продемонструвала на екрані за спиною зображення жертв повномасштабної війни Росії проти України. Кожне зображення вона коментувала, зокрема вона розповіла про маленьку дівчинку Лізу, яка загинула 14 липня від російського ракетного обстрілу Вінниці.

Олена Зеленська подякувала США за те, що вони стоять поруч з українцями у боротьбі за наші спільні цінності, людське життя та незалежність. Також вона наголосила, що Сполучені Штати дуже потужно допомагають Україні: “поки Росія вбиває – Америка рятує”.

Потім Олена Зеленська звернулася до Конгресу США та попросила надати зброю й протиповітряну оборону для України.

“На жаль, війна ще не закінчилася, терор з боку Росії продовжується. Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих. Від імені людей, які втратили руки та ноги. Від імені людей, які ще живі. Від тих, хто воює, і хто чекає на свої рідних з передової. Я прошу річ, яку я б хотіла ніколи не просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю. А щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу вас протиповітряну оборону. Щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб не знищували дитячі кімнати й цілі сім’ї”, – звернулася Олена Зеленська.

Наприкінці своєї промови перша леді України зазначила, що відповіді знаходяться у Вашингтоні. й ще раз закликала допомогти зупинити терор проти українців задля спільної великої перемоги.