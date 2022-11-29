Під час матчу між Португалією та Уругваєм на Чемпіонаті світу з футболу-2022 у Катарі на поле вибіг уболівальник у футболці з надписом Save Ukraine. Через дію активіста гру призупинили, його протест фактично не потрапив в трансляцію матчу, проте фотографи встигли зробити знімки з різних ракурсів.

35-річний італієць Маріо Феррі – футболіст та громадський діяч розповів про мотиви свого вчинку “Суспільному”.

Це саме він вибіг на поле під час матчу чемпіонату світу-2022 з футболу в Катарі. У руках Феррі був прапор у кольорах веселки, на ньому – футболка з написами “Врятуйте Україну” та “Повага до іранських жінок”, а також знак Супермена.

Маріо пробув на полі близько 10 секунд, його скрутили стюарди та вивели за межі поля. Маріо затримали, проте з поліцейського відділку йому допоміг вийти президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Феррі розповів, що на початку повномасштабного вторгнення залишився на місяць в Україні, у березні. Відвозив людей на автобусі щодня з Києва до Польщі.

“Цей місяць був неймовірно емоційним для мене. Пам’ятаю все: дітей, похилих людей, жінок, які намагалися вибратися у березні. Для мене ж це було емоційно, я пам’ятаю все. Моє серце розбите після того, що я побачив. Пам’ятаю війну, людей, як був у Бучі, Ірпені. Їздив до Івано-Франківська, бачив [як летять] бомби. А зараз, маючи таку можливість, зі всіма своїми амбіціями та з усього серця вирішив зробити важливе повідомлення в Катарі”, – зазначив активіст.

Щодо підготовки до свого протесту, він пояснив, що уже не вперше намагався вибігти на поле під час футбольного матчу, спланував свій забіг і пройшов усі перевірки перед входом на арену в іншому одязі. А уже тоді переодягнувся.

Футболку йому підготували в Італії, він привіз її з собою у Катар навмисне для того, аби втілити протест у життя.

“І я приїхав у Катар саме з цією метою. Не дивитися на верблюдів чи на місто, а саме заради цієї сильної заяви”, – поділився Маріо.

Після забігу Феррі затримали, відвели у поліцейський відділок на стадіоні. Вийти звідти йому допоміг президент ФІФА Джанні Інфантіно, який спершу запитав італійця, чому той обрав для протесту саме Катар.

Я сказав Інфантіно: “Пане президенте, я перепрошую за це, але ця заява для мене – дуже важлива і не є жартом”. І коли почав говорити з Інфантіно, то розповів йому стару італійську історію про поліцейських та грабіжника Люпена. Так, я вибіг на поле, але зробив це з миром. Він посміхнувся і поговорив з поліцейськими, після чого звернувся до мене і сказав, що я вільний. Саме через цю заяву для всього світу. Так, я вибіг, так мене спіймали, але поліція мене не чіпала, і у підсумку мою заяву визнали не такою вже й поганою, а навіть хорошою. Тож мені дозволили залишитися, але попросили не вибігати більше на поле. Мене випустили, і я тепер тут”.

Варто нагадати, що на початку повномасштабної війни (1 березня) чоловік приїхав до Польщі та допомагав евакуйовувати українців.

Згодом, у квітні, Феррі особисто відвідав Україну та звільнену з-під російської окупації Київщину. Чоловік висвітлив жахіття російської окупації та взяв свідчення злочинів російських загарбників.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mario Ferri il Falco (@marioferrifalco)

Також він зробив татуювання у вигляді тризуба – після своїх місій у Києві та як виконання обіцянки українським друзям. Фото зі свіжим татуюванням чоловік супроводив таким дописом.

“Тризуб завжди був присутній в культурі України, на прапорі він є на всіх одностроях воїнів, які борються за свободу і – неймовірна річ – цей символ не тільки тризуб, а й стилізований сокіл, тому він має більше значень для цього народу. Але найсправжніший його сенс – СВОБОДА, на яку заслуговує Україна і яку я люблю”.

На його Instagram-сторінці є низка дописів, де Маріо Феррі розповідає про Україну та допомогу нам в російсько-українській війні.

Після того, як вболівальника вивели з поля, матч продовжився. Збірна Португалії обіграла Уругвай з рахунком 2:0.