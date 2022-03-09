Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Він наголосив, що нині в Україні Президентом є Зеленський. За словами Порошенка, він робить все можливе для того, щоб підтримати Президента України для демонстрації єдності, заради забезпечення його мандатом на переговорах. Він виступає категорично проти того, щоб ускладнювати позиції Президента, адже той має бути сильним – завдяки українській єдності. Сильним завдяки західній підтримці, західним військовим винищувачам для нашої армії, які слід постачати вже зараз.

Відповідаючи на питання ведучої Люсі Гокінгс щодо необхідності нейтрального статусу України, Порошенко нагадав, що у 2014 році Путін напав на Україну, коли вона була позаблоковою державою. Він зауважив, що справжня мета Путіна – не в цьому.

“Його мета в тому, щоб окупувати Україну. Метою Путіна є й далі вести війну проти Заходу. Війну проти вас. Ми повинні бути достатньо мужніми для того, щоб не піддаватися на його божевільний шантаж”, – зауважив Петро Порошенко.

Він також нагадав уроки історії 1938 року. Ця дата посідає дуже важливе значення у британській історії. Та про уроки премʼєр-міністра Черчилля, коли він створив уряд національної єдності.