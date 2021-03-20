«Я рускій по культурі»: Арестович пояснив, чому нецензурно реагує на прохання перейти на українську у Facebook

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому неадекватно реагує на прохання коментаторів у соцмережах перейти на українську мову.

Про це він повідомив в інтерв’ю програмі “Перехресний допит”.

Зокрема, Арестович, який послав на х*й коментатора через прохання перейти на українську мову під публікацією про новини ТКГ, заявив, що не вважає свою поведінку ганебною. Ба більше, він не збирається змінювати мову спілкування з фоловерами у Facebook, оскільки це начебто його приватний щоденник.

Він зазначив, що свої особисті думки на різні теми пише російською, адже саме цією мовою йому комфортніше розмовляти. А все, що стосується його професійної діяльності, зокрема у ТКГ та ОП, він начебто пише державною мовою.

“Я рускій по культурі”, – заявив Арестович.

За цією логікою, той скандальний пост, під яким Арестович нецензурно вилаяв одного з коментаторів, мав би бути українською, оскільки він стосувався саме його діяльності у ТКГ.

Радник Єрмака наголосив, що любить українську мову та залюбки її використовує.

“Треба зовсім мене не знати, щоб навіть уявити, ніби я “наїхав” на українську мову. Я цій країні давав військову присягу, воював за неї. Як я можу наїжджати на мову України?” – зазначив речник ТКГ.

На останок він заявив, що перепрошувати коментаторів, яких образив своєю поведінкою, не збирається, адже не вбачає своєї провини.

На відео – 14:06