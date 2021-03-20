Covid-19 Україна

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«Я рускій по культурі»: Арестович пояснив, чому нецензурно реагує на прохання перейти на українську у Facebook

Представник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому неадекватно реагує на прохання коментаторів у соцмережах перейти на українську мову.

Субота, 20 березня 2021, 19:56

Про це він повідомив в інтерв’ю програмі “Перехресний допит”.

Зокрема, Арестович, який послав на х*й коментатора через прохання перейти на українську мову під публікацією про новини ТКГ, заявив, що не вважає свою поведінку ганебною. Ба більше, він не збирається змінювати мову спілкування з фоловерами у Facebook, оскільки це начебто його приватний щоденник.

Він зазначив, що свої особисті думки на різні теми пише російською, адже саме цією мовою йому комфортніше розмовляти. А все, що стосується його професійної діяльності, зокрема у ТКГ та ОП, він начебто пише державною мовою.

“Я рускій по культурі”, – заявив Арестович.

За цією логікою, той скандальний пост, під яким Арестович нецензурно вилаяв одного з коментаторів, мав би  бути українською, оскільки він стосувався саме його діяльності у ТКГ.

Радник Єрмака  наголосив, що любить українську мову та залюбки її використовує.

“Треба зовсім мене не знати, щоб навіть уявити, ніби я “наїхав” на українську мову. Я цій країні давав військову присягу, воював за неї. Як я можу наїжджати на мову України?” – зазначив речник ТКГ.

На останок він заявив, що перепрошувати коментаторів, яких образив своєю поведінкою, не збирається, адже не вбачає своєї провини.

На відео – 14:06

Хто такий Арестович?

Олексій Арестович – блогер, військовий і політичний оглядач, актор. Проводить психологічні семінари та тренінги. Був актором в Київському театрі-студії Чорний квадрат, знімався в епізодичних ролях в російських і українських стрічках, зокрема в “Поверненні Мухтара” і “Брат за брата”. Як фахівець з конфліктології брав участь в зйомках шоу “Навчіть нас жити” на телеканалі ICTV.

Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.

Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.

Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.

Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати та скаржитися.

Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента. 

Теги: відео, нецензурна лайка, Олексій Арестович, ТКГ, українська мова

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