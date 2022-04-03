Про це Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив у Twitter.
Шарль Мішель написав:
Я шокований страшними фотографіями звірств, які російська армія вчинила в Київській області. Європейський союз підтримує Україну на неурядові організації у зборі потрібних доказів для переслідування в міжнародних судах.
Також очільник Європейської ради додав, що вже найближчим часом ЄС запровадить нові санкції проти РФ та надать допомогу Україні. Шарль Мішель закінчив свій допис словами “Слава Україні!”, написаними українською мовою.
- Збройні сили України звільнили місто Буча, що на Київщині, від російських окупаційних військ.
- Колишня прокурорка ООН Карла дель Понте, яка в 1990-х займалася розслідуванням воєнних злочинів в Руанді та Югославії, закликала Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Путіна.
- Група юристів, що була сформована за дорученням Петра Порошенка, розпочала фіксування воєнних злочинів, які скоїли росіяни в Бучі.