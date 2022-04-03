Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він шокований картиною російських злочинів у Бучі.

Про це Голова Європейської ради Шарль Мішель повідомив у Twitter.

Шарль Мішель написав:

Я шокований страшними фотографіями звірств, які російська армія вчинила в Київській області. Європейський союз підтримує Україну на неурядові організації у зборі потрібних доказів для переслідування в міжнародних судах.

Також очільник Європейської ради додав, що вже найближчим часом ЄС запровадить нові санкції проти РФ та надать допомогу Україні. Шарль Мішель закінчив свій допис словами “Слава Україні!”, написаними українською мовою.