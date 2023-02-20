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«Я сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України» – Джо Байден

Президент США Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.

Понеділок, 20 лютого 2023, 12:36
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Джерело: Reuters

Про це Джо Байден написав у Twitter.

“Оскільки ми наближаємося до річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України”, – наголосив президент США.

Він додав: у своїй вірі у швидку перемогу над Україною та розколом Заходу президент РФ Володимир Путін скоїв велику помилку:

“Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пережити нас. Але він глибоко помилявся”.

Байден наголосив, що протягом останнього року Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну. Також США надавали нашій державі безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку.

“І ця підтримка триватиме”, – запевнив Джо Байден.

Під час виступу президент США також оголосив про пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні.

Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався. За інформацією The New York Times, президент США прибув до Києва на потязі.

Офіційні заходи з президентами двох країн відбулися на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів. Там Джо Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською.

Теги: Володимир Зеленський, візит Байдена до Києва, війна, Джо Байден, допомога Україні, президент США, російсько-українська війна, США

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