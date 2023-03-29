Президент США Джо Байден сказав журналістам, що він стурбований бажанням РФ розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляє CNN.

Питання щодо ядерної зброї у РФ Байден назвав “небезпечною розмовою”, яка “викликає занепокоєння”. За його словами, він стурбований цим, проте Росія поки що не вдалася до такого кроку.

“Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим. Про що я говорив з вами протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння”, — зазначив президент США.

Нагадаємо, що 28 березня Білорусь підтвердила, що розмістить російську тактичну ядерну зброю, заявивши, що це рішення є відповіддю на “багаторічний тиск Заходу”, включаючи санкції та “нарощення військових сил країн-членів НАТО” поблизу його кордонів.

Водночас президент РФ Володимир Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі.