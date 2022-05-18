Про своє ставлення до представників ЛГТБ-спільноти виконавиця розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Під час розмови Ірина Федишин заявила, що для неї ЛГТБ-спільнота – це те, чого вона “не розуміє”.

За словами виконавиці, вона не засуджує цих людей, однак наголосила, що вони “руйнують своє життя”.

“Якщо вам так подобається – ми всі будемо відповідати перед богом. Я – духовна людина і я чітко знаю, що це є важкий гріх”, – сказала співачка.

Федишин додала, що всі люди грішні, та якщо комусь до вподоби себе руйнувати – нехай руйнують.

На такі заяви української співачки зреагувала журналістка Лєна Чиченіна. На своїй сторінці у Facebook вона засудила позицію Федишин.

Зокрема Чиченіна нагадала, що саме Ірина Федишин була членкинею українського журі, яке оцінювало виступи учасників “Євробачення-2022” – конкурсу, який пропагує толерантне ставлення до представників сексуальних меншин.

“Тому для суддівства развратного, гріховного гомогейського конкурсу вона зробила над собою страшне зусилля. А потім, напевне, помила рот із милом, сходила до церкви і запостила Ісусика під постом у Андрія Івановича. А ото шо “Я цього не розумію”, так кагби і як ставити бали Ірина теж не розуміє) Так багато непонятного у світі”, – написала журналістка.