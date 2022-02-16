Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що наразі перебуває в Маріуполі, аби "розділити з українцями хвилювання та тривогу" на тлі загрози вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомляє пресслужба System Capital Management у Facebook.

Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та говорять, що в нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно. Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу”, – констатував Ахметов.

Він наголосив, у нього з українським народом одна мета — “сильні й успішні підприємства, сильний, мирний, красивий та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна”.

За словами бізнесмена, він продовжить працювати, будувати та інвестувати в проєкти в Україні. Зокрема Ахметов планує побудувати в Маріуполі університет. Він наголосив, що його рідний Донбас може бути “щасливим тільки в єдиній та щасливій Україні”.

Ми сьогодні на відстані 120 км від мого рідного Донецька. Я не був у своєму рідному, улюбленому місті 8 років”, — зазначає Ахметов.

Раніше “Українська правда” повідомляла, що українські олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. У неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків. Серед них – борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.