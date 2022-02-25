Я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не словами – Зеленський про вступ у НАТО

Про це він сповістив під час звернення.
За словами Зеленського, він запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи стане Україна членом Альянсу. Чіткої відповіді український лідер не почув.
“Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії”, – заявив Володимир Зеленський.
Президент додав, що світ підтримує Україну та висловив подяку тим, хто “допомагає Україні конкретно, а не просто словами”.
“Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться”, – констатував Зеленський.
- Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, внаслідок боїв із РФ у перший день війни загинули 137 українських громадян – військових і цивільних. Ще 316 отримали поранення.
- Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона проводитиметься протягом 90 діб.
- Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.