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Я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не словами – Зеленський про вступ у НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у НАТО поки не готові брати нашу державу в союз.

П’ятниця, 25 лютого 2022, 02:18
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Про це він сповістив під час звернення.

За словами Зеленського, він запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи стане Україна членом Альянсу. Чіткої відповіді український лідер не почув.

“Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії”, – заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що світ підтримує Україну та висловив подяку тим, хто “допомагає Україні конкретно, а не просто словами”.

“Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться”, – констатував Зеленський.

Теги: Володимир Зеленський, українці, НАТО, Україна

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