Я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не словами – Зеленський про вступ у НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у НАТО поки не готові брати нашу державу в союз.

Про це він сповістив під час звернення.

За словами Зеленського, він запитав сьогодні у 27 лідерів Європи чи стане Україна членом Альянсу. Чіткої відповіді український лідер не почув.

“Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії”, – заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що світ підтримує Україну та висловив подяку тим, хто “допомагає Україні конкретно, а не просто словами”.