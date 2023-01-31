Начальник штабу "Азова" майор Богдан Кротевич на псевдо "Тавр" заявив, що не вірить у легку переможу України над Росією. Проте впевнений, що її неодмінно здобудемо. Крім того, військовий назвав кілька ймовірних варіантів розвитку подій у повномасштабній російсько-українській війні.

Про це він повідомив у інтерв’ю українському журналісту та ведучому Дмитру Гордону.

На питання, чи впевнений Кротевич у перемозі України у повномасштабній російсько-українській війні, захисник відповів ствердно. Проте, Тавр сказав, що поки що не знає, в який саме спосіб це станеться.

“Я впевнений, що ми переможемо. Абсолютно впевнений, що ми переможемо. Але я не знаю, як. У плані, як це станеться. Або ми переможемо самостійно – вже не просто Росію, а союз Білорусі та Росії. Це буде ще один історичний нонсенс. Але це буде дуже складно. Мені не подобаються жарти та недооцінка ворога – це мене просто бісить”, – сказав начальник штабу.

Він зауважив, що ворога треба переоцінювати, адже українська армія й так зазнає великих втрат.

“Найкращі діти України загинуть. Вже багато найкращих загинуло. Але ми виграємо у цього супротивника і дамо наступним поколінням можливість жити нормально”, – сказав Кротевич.

Він припустив, що, можливо, “станеться диво” й західні країни об’єднаються та допоможуть Україні не лише озброєнням та технікою, а справою, солдатами тощо. Втім, Тавр не дуже в це вірить.

Також він додав, що не варто боятися ядерної війни, адже ядерна зброя – це не догма перемоги у війні.

“… Ми сьогодні про Радянський Союз говорили. У нас міста так збудовані, що я не певен, що Троєщина відчує ядерну зброю. Я серйозно вам говорю”, – додав Кротевич.

Резюмуючи свою відповідь, він припустив, що в іншому випадку українці загинуть, але загинуть вільними. Однак, він не вважає це можливим.