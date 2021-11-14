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«Я все забуваю, що ти живий», – Ілон Маск посперечався з Берні Сандерсом

14 листопада мільярдер і підприємець Ілон Маск розв'язав суперечку з американським політиком від Демократичної партії Берні Сандерсом.

Неділя, 14 листопада 2021, 21:51

Відповідне листування можна знайти у Twitter.

Ілон Маск – власник Tesla, його особистий статок оцінюється приблизно у 271 мільярд доларів, що робить його найбагатшою людиною світу.

80-річний Сандерс описав свою позицію по сплаті податків: “Ми повинні вимагати, щоб надзвичайно багаті платили справедливу частку. Крапка”.

На що 50-річний Ілон Маск йому відповів: “Я постійно забуваю, що ти все ще живий”.

Він також додав: “Берні, хочеш, щоб я продав більше акцій? Просто скажи слово…”.

Мелісса Бірн, колишня співробітниця Сандерса, написала у Твіттері: “Люди, перестаньте купувати Tesla. Не винагороджуйте аб’юзерів”.

Однак, не усі користувачі вподобали манеру спілкування мільярдера – просили Маска не влаштовувати хейт проти Сандерса та пояснювали, що він нічого неправильного не сказав.

“Не хейть Берні. Він найкращий політик Сполучених Штатів”, – заявив Користувач Каспар. Кедар Халданкар додав: “Чувак, навіщо? Він не сказав нічого неправильного. Я твій великий фанат і власник Tesla, але немає жодних виправдань тому, що ти сказав Сандерсу”. 

“Ви живете тут. Ви отримуєте всі переваги життя тут. Чесно кажучи @elonmusk якби ти хотів змінити світ на краще, ти міг би. У тебе є засоби. Плати податки та роби добро. Нікого не хвилює, що купа еліти щомісяця відлітає в космос на 10 хвилин”, – написала LuLAtheJusticeWarrior.

  • Нагадаємо, Ілон Маск пообіцяв віддати $6 млрд на боротьбу з голодом у світі, але за умови, якщо представники Всесвітньої продовольчої програми відзвітують у гілці мільярдера, куди конкретно підуть ці гроші.
  • Раніше мільярдер провів голосування, згідно з результатами якого пообіцяв продати акції Tesla. Протягом тижн Маск продав акції Tesla на $7 млрд.
Теги: Tesla, Ілон Маск, Twitter, Берни Сандерс

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