«Я все забуваю, що ти живий», – Ілон Маск посперечався з Берні Сандерсом

14 листопада мільярдер і підприємець Ілон Маск розв'язав суперечку з американським політиком від Демократичної партії Берні Сандерсом.

Відповідне листування можна знайти у Twitter.

Ілон Маск – власник Tesla, його особистий статок оцінюється приблизно у 271 мільярд доларів, що робить його найбагатшою людиною світу.

80-річний Сандерс описав свою позицію по сплаті податків: “Ми повинні вимагати, щоб надзвичайно багаті платили справедливу частку. Крапка”.

На що 50-річний Ілон Маск йому відповів: “Я постійно забуваю, що ти все ще живий”.

Він також додав: “Берні, хочеш, щоб я продав більше акцій? Просто скажи слово…”.

Мелісса Бірн, колишня співробітниця Сандерса, написала у Твіттері: “Люди, перестаньте купувати Tesla. Не винагороджуйте аб’юзерів”.

Однак, не усі користувачі вподобали манеру спілкування мільярдера – просили Маска не влаштовувати хейт проти Сандерса та пояснювали, що він нічого неправильного не сказав.

“Не хейть Берні. Він найкращий політик Сполучених Штатів”, – заявив Користувач Каспар. Кедар Халданкар додав: “Чувак, навіщо? Він не сказав нічого неправильного. Я твій великий фанат і власник Tesla, але немає жодних виправдань тому, що ти сказав Сандерсу”.

“Ви живете тут. Ви отримуєте всі переваги життя тут. Чесно кажучи @elonmusk якби ти хотів змінити світ на краще, ти міг би. У тебе є засоби. Плати податки та роби добро. Нікого не хвилює, що купа еліти щомісяця відлітає в космос на 10 хвилин”, – написала LuLAtheJusticeWarrior.