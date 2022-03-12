Про це Президент України сказав під час спілкування з журналістами.

Одне з питань поставив журналіст з турецької агенції новин Anadolu. Він зауважив, що вчора президент країни-окупанта Володимир Путін сказав, що в питанні переговорів з Україною є “позитивні зрушення”. Журналіст запитав у Президента України, чи має той надію на припинення вогню і проведення переговорного процесу.

Очільник держави відповів:

100%, ми знаємо, що буде перемога, але ми на 100% не знаємо, коли це відбудеться. Наші дипломати працюють і проговорюють деякі деталі адженди, яка може бути між нами і Російською Федерацією. Я хотів би, аби це сталося. Я би хотів, аби процес врегулювання розпочався на практиці, а не на словах. Початком цього має стати припинення вогню. Це дасть можливість розблокування гуманітарних процесів: вивезення людей, доставки ліків. Це той сигнал, з якого розпочинається припинення війни в цивілізований час.

Також Володимир Зеленський зауважив, що радий бачити готовність РФ до перемовин, адже, каже Президент, протягом 2 років він не бачив готовності Росії до участі в переговорному процесі. Також очільник держави наголосив, що смерті тисяч людей, які загинули за цей час, лежать саме на совісті росіян, адже вони жодного разу не висловили свою готовність до переговорів.

Президент додав:

Раніше з боку Росії були ультиматуми, ми не пішли на них і війна поглиблювалась. Зараз ми бачимо, що у них не вийшло триденної або чотириденної “операції” з окупації нашої держави. Не відбулася операція зі зміни її керівництва, зі зміни прапора. І цього не відбудеться.

Також Володимир Зеленський зауважив:

Українці і російські представники обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони (росіяни— ред.) почали про щось говорити (з українськими дипломатами — ред.), а не лише кидати ультиматуми. Я вважаю, що це принципово інший підхід. Я вважаю, що він має бути таким, проте я вважаю, що в ньому поки недостатня залученість наших західних партнерів, бо якщо ми говоримо про гарантії безпеки щодо нашої держави , то просто довіряти Росії після такої кривавої війни Україна вже не зможе. Тому такі гарантії безпеки мають запропонувати і лідери інших країн.

До Президента звернувся і представник ізраїльської преси. Він запитав Володимира Зеленського, чи той вірить, що позиція прем’єр-міністра Ізраїлю Бенета як посередника може допомогти в переговорному процесі між Росією та Україною?

Президент відповів, що на його думку прем’єр-міністр Ізраїлю Бенет може стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Також Зеленський додав, що в розмові з Бенетом він сказав, що вважає Ізраїль, а саме Єрусалим тим місцем, де можуть відбутися перемовини між Україною та Росією. Зеленський наголосив, що Ізраїль мусить бути в переліку країн, які надаватимуть Україні безпекові гарантії.