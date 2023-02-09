Журналіст, публіцист і письменник Віталій Портников зазначив, що попри сталу думку, що російська пропаганда змінює російське суспільство, він переконаний, що це саме російський телевізор говорить голосом російського народу, а не навпаки.

Про це він розповів в інтерв’ю Radio NV.

Портников зауважив, що взагалі не дуже уважно стежить за російською пропагандою, тому що не вважає, що вона якось визначає розвиток подій у Росії.

Пропаганда – це, звичайно, непоганий бонус до всього того, що ми бачимо. Але справа ж не в пропаганді. Я завжди кажу, що питання – в Збройних силах, а не в пропаганді, як в Росії, так і у нас”.

На зауваження ведучого, що російські солдати, надивившись телевізорів, переконані у “боротьбі з нацистами”, Портников висловив сумнів. Він поставив зустрічне запитання, чому ведучий вважає, що росіяни кажуть правду, потрапляючи до полону.

Журналіст нагадав, що знаменитий американський радянолог Річард Пайпс колись сказав, що росіяни брешуть іноді просто так. Просто, щоб збрехати. І це – величезна проблема усієї країни, всього народу – ця ідея брехні заради брехні. Вона викохана сторіччями Московського князівства, Російської імперії, Радянського Союзу. Просто збрехати і подивитися, як буде це сприймати співрозмовник. Без будь-якої мети.

Тож навряд чи інформація про постачання німецьких танків Україні сприймається росіянами, як відлуння Другої світової.

Я знаю, що у нас прийнято вважати, що російська пропаганда змінює російське суспільство. Але я думаю, що це російський телевізор говорить голосом російського народу, а не навпаки. Так що це якраз немає ніякого значення. Це красиво, звичайно, звучить – німецькі танки знову йдуть на Росію. І було абсолютно очевидно, що вони це використають. І, до речі, і Німеччина це прекрасно усвідомлювала, тому так обережно до цього ставилася. Але якогось реального значення, тобто впливу на реальність – це немає жодного”, – пояснив письменник.

Він також висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін робить ставку на багаторічну війну на виснаження України. Протистояння з РФ, припускає він, може продовжуватися і у 30-ті роки XXI століття.

Раніше Віталій Портников зазначив, що війна триватиме ще довго, адже російський народ її підтримує, а президент РФ Володимир Путін задоволений тим, що причетний до убивства людей і знищення міст.

Зауважимо, Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що, крім маніпулювання інформацією у війні проти України, Росія також створює труднощі для всього світу.