Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що для західних країн – справа честі "вимагати від себе більшого" у питанні допомоги Україні. Він вважає, що необхідно знайти не лише кошти для цього, а й подолати певні "ефекти вузьких місць" у постачанні військової техніки.

Про це повідомило LRT.

За його словами, нині проблема надання зброї полягає не у втомі, а що значну підтримку вже надано, надається на сьогодні і буде надаватися в осяжному майбутньому.

“Це було одне з питань, яке ми обговорювали минулого разу на Раді європейських лідерів, я не сумніваюся, що ми повернемося до цих питань у майбутньому”, – прокоментував глава країни.

Він вважає, що допомога Україні охоплює фінансові можливості країн та шляхи постачання.

“Ні, але погодьтеся, давайте, мабуть, поставимо на одну чашу терезів Росію з її обмеженими можливостями, скільки б вони не концентрували свої зусилля на фінансуванні війни, все ж це держава з обмеженою економічною потужністю. І покладімо Захід, об’єднаний Захід, на іншу чашу терезів. Це нерівні речі. Я вважаю, що справді справа честі вимагати від себе більшого, розуміти, що це наш пріоритет, оскільки це боротьба всіх нас за свободу, і робити більше для України”, – сказав Науседа.