Про це повідомило LRT.
За його словами, нині проблема надання зброї полягає не у втомі, а що значну підтримку вже надано, надається на сьогодні і буде надаватися в осяжному майбутньому.
“Це було одне з питань, яке ми обговорювали минулого разу на Раді європейських лідерів, я не сумніваюся, що ми повернемося до цих питань у майбутньому”, – прокоментував глава країни.
Він вважає, що допомога Україні охоплює фінансові можливості країн та шляхи постачання.
“Ні, але погодьтеся, давайте, мабуть, поставимо на одну чашу терезів Росію з її обмеженими можливостями, скільки б вони не концентрували свої зусилля на фінансуванні війни, все ж це держава з обмеженою економічною потужністю. І покладімо Захід, об’єднаний Захід, на іншу чашу терезів. Це нерівні речі. Я вважаю, що справді справа честі вимагати від себе більшого, розуміти, що це наш пріоритет, оскільки це боротьба всіх нас за свободу, і робити більше для України”, – сказав Науседа.
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