Офіційна заява з’явилася на сайті штабу Трампа.
“Ми всі знаємо, чому Джо Байден поспішає помилково оголошувати себе переможцем, і чому його союзники із засобів масової інформації так стараються йому допомогти: вони не хочуть, щоб істина була викрита. Простий факт, що ці вибори далеко не закінчені”, – сказав Трамп.
Політик зазначив, що планує оскаржувати результати у деяких штатах, де були зафіксовані порушення. За його словами, переможця повинні назвати на основі легальних голосів, а не прогнозів ЗМІ.
Трамп анонсував, що з понеділка його кампанія розпочне у суді відстоювати “право американців на чесні вибори”. Він звинуватив свого опонента у фальсифікаціях та перешкоджанні чесному підрахунку голосів.
“То що ж Байден приховує? Я не заспокоюся, доки американський народ не отримає чесного підрахунку голосів, якого він заслуговує, і чого вимагає демократія”, – сказав Трамп.
До слова, у своєму Twitter Трамп традиційно прокоментував перемогу Байдена. Твіт вийшов емоційним.
“Я виграв ці вибори, з великим відривом”, – написав Трамп.
- Байден перемагає у виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Вирішальною стала перемога у Пенсильванії.