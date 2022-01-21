Про це Зеленський заявив в інтерв’ю американському виданню Washington Post.

Теми розмови Зеленського із західними журналістами стосувалися насамперед Росії, конфлікту на сході України та ймовірного вторгнення військ РФ на територію країни.

Зеленський заявив, що після приходу до влади мав намір по-сусідськи поговорити з Росією, щоб якнайшвидше знайти рішення, спрямоване на припинення війни, однак не збирався зраджувати Україну.

“Я хотів по-сусідськи поговорити, щоб сказати: так, у нас йде війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну. Я чудово розумію, що, на їхню думку, я виявився силачем — міцним горішком, горіхом, який важко розколоти, як кажуть в Україні”,- сказав Володимир Зеленський.

Президент уникнув прямої відповіді на запитання журналіста, чи вірить він, що Росія може напасти на Україну. Натомість він заявив, що санкції проти Росії потрібно вводити вже зараз, не чекаючи ескалації конфлікту.