«Я вже давно не в Україні»: Овсяннікова можливо організовує провокації та не приїжджала до Києва — медіаексперт Золотухін 

Колишня працівниця прокремлівського телеканалу "Первый канал" Марина Овсяннікова заявила, що приїхала до Києва 5 червня. Проте вже за три години після публікації написала, що вже давно не знаходиться в Україні, що викликало підозру чи була вона насправді у столиці.

Про це повідомив експерт із комунікацій та ексзаступник міністра інформаційної політики України у 2017–2019 роках Дмитро Золотухін.

Медіафахівець констатував, що викладене відео Овсяннікової в Twitter дійсно було знято близько 05:33 хвилини. Відомості про це містяться в метаданих, тобто інформації, яка використовується для опису даних, котрі містяться у вебсторінках, документах чи файлах.

На відео автомобіль червоного кольору з написом PRESS на капоті пересувався вулицею Володимира Брожка. Машина прямувала у напрямку від урочища Совки до станції метро “Либідська”

Марина Овсяннікова вже через три години, тобто близько 9:00-9:30, написала у коментарях на своєму профілі у Facebook, що “вже давно не в Україні”. Тому можливо, що колишня прокремлівська пропагандистка насправді не була в Києві. Зокрема на самому відео не видно росіянку, а фото- чи відеопідтверджень цьому немає, а також голосу за кадром.

Дмитро Золотухін припустив, що:

відео було знято не нею і вона не була в Україні;

вона не була в Україні, оскільки за три години не можна подолати 600 кілометрів до кордону;

хтось навмисне організовує провокації, шляхом внесення змін у метадані відеофайлів перед їх публікацією у Twitter, аби використовувати Марину Овсяннікову, щоб розколювати українське суспільство.

“Так чи інакше, щойно ми отримали чергове підтвердження того, що поведінка пані Овсяннікової переповнена брехнею і може бути частиною комплексу спецоперацій проти України. А отже, ніяка вона не журналістка, а потенційний агент ГРУ/ФСБ”, — резюмував Дмитро Золотухін.