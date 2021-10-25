Свою позицію він аргументував в інтерв’ю виданню РБК-Україна.
Данілов зазначив, що наразі українці всенародно обирають президента, на якого покладаються надії. Водночас за Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою.
Секретар РНБО вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті й “поставити крапку в цьому питанні”.
“Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі”, – заявив він.
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Данілов додав, що в українській історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.
“Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття”, – заявив Данілов.
- Раніше у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) сповістили про запуск системи моніторингу олігархів. Це одна з вимог законопроєкту про олігархів, за який мають проголосувати у другому читанні.