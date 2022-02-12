Про це Мелінда Сіммонс сповістила у своєму Twitter.
Дипломатка зреагувала на заклик своєї країни до евакуації та запевнила, що відомство продовжить роботу не зважаючи на російську агресію.
“Я залишаюся в Києві та продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати, – зазначила Сіммонс.
I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4
— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022
Як відомо, раніше Лондон закликав громадян Великої Британії, що перебувають в Україні, виїхати з неї “поки доступні комерційні засоби”. А ще кілька тижнів тому в англійському МЗС почали відкликати дипломатів з посольства та членів їхніх сімей.
- Нагадаємо, у парламенті Великої Британії ухвалили закон, котрим розширили та посилили санкції проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну.
- Раніше у Москві відбулась зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з міністеркою закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. У Росії ці перемовини вже назвали “розчаруванням”, порівнявши їх з “розмовою німого з глухим”.