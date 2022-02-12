Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що не буде виїжджати з України на тлі ймовірного нападу Росії.

Про це Мелінда Сіммонс сповістила у своєму Twitter.

Дипломатка зреагувала на заклик своєї країни до евакуації та запевнила, що відомство продовжить роботу не зважаючи на російську агресію.

“Я залишаюся в Києві та продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати, – зазначила Сіммонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022

Як відомо, раніше Лондон закликав громадян Великої Британії, що перебувають в Україні, виїхати з неї “поки доступні комерційні засоби”. А ще кілька тижнів тому в англійському МЗС почали відкликати дипломатів з посольства та членів їхніх сімей.