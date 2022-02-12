Про це Мелінда Сіммонс сповістила у своєму Twitter.

Дипломатка зреагувала на заклик своєї країни до евакуації та запевнила, що відомство продовжить роботу не зважаючи на російську агресію.

“Я залишаюся в Києві та продовжую працювати з основною командою. Посольство продовжує працювати, – зазначила Сіммонс.

Як відомо, раніше Лондон закликав громадян Великої Британії, що перебувають в Україні, виїхати з неї “поки доступні комерційні засоби”. А ще кілька тижнів тому в англійському МЗС почали відкликати дипломатів з посольства та членів їхніх сімей.