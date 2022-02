Про це Мелінда Сіммонс сповістила у своєму Twitter.

Дипломатка зреагувала на заклик своєї країни до евакуації та запевнила, що відомство продовжить роботу не зважаючи на російську агресію.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022