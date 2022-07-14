Американський мільярдер та співзасновник компанії Microsoft Білл Гейтс оголосив про намір пожертвувати 20 мільярдів доларів своєму фонду, який збільшує свої витрати перед обличчям глобальних викликів, зокрема пандемії коронавірусу та війни в Україні.

Про це повідомляє CNN.

Білл та його колишня дружина Мелінда Гейтс пообіцяли пожертвувати переважну більшість своїх статків фонду, який вони заснували разом 20 років тому.

Згідно з оцінкою Bloomberg Billionaire Index, Білл Гейтс зараз є четвертою найбагатшою людиною світу , маючи близько 114 мільярдів доларів США. Водночас більша частина його статків пов’язана з акціями Microsoft. Проте він не має наміру вічно займати таку позицію.

“Я перейду вниз і, зрештою, покину список найбагатших людей світу. Я маю зобов’язання повернути свої ресурси суспільству у спосіб, який матиме найбільший вплив на покращення життя. Я сподіваюся, що інші, хто має великі багатства та привілеї, активізуються в цей момент”, — сказав Білл Гейтс.

Його фонд, одна з найбільших благодійних організацій у світі, планує збільшити свої виплати на 50% у порівнянні з рівнем до пандемії COVID-19, з майже 6 мільярдів доларів США до 9 мільярдів доларів США щороку до 2026 року. Фонд зосереджений на благодійних пожертвуваннях, які спрямовані на медицину, гендерну рівність та освіту.