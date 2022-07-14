Про це повідомляє CNN.
Білл та його колишня дружина Мелінда Гейтс пообіцяли пожертвувати переважну більшість своїх статків фонду, який вони заснували разом 20 років тому.
Згідно з оцінкою Bloomberg Billionaire Index, Білл Гейтс зараз є четвертою найбагатшою людиною світу, маючи близько 114 мільярдів доларів США. Водночас більша частина його статків пов’язана з акціями Microsoft. Проте він не має наміру вічно займати таку позицію.
“Я перейду вниз і, зрештою, покину список найбагатших людей світу. Я маю зобов’язання повернути свої ресурси суспільству у спосіб, який матиме найбільший вплив на покращення життя. Я сподіваюся, що інші, хто має великі багатства та привілеї, активізуються в цей момент”, — сказав Білл Гейтс.
Його фонд, одна з найбільших благодійних організацій у світі, планує збільшити свої виплати на 50% у порівнянні з рівнем до пандемії COVID-19, з майже 6 мільярдів доларів США до 9 мільярдів доларів США щороку до 2026 року. Фонд зосереджений на благодійних пожертвуваннях, які спрямовані на медицину, гендерну рівність та освіту.
- Нагадаємо, що 500 найбагатших людей світу втратили 1,4 трильйона доларів у першій половині 2022 року. Це є найбільшим падінням статків мільярдерів з 1970 року.
- 10 найбагатших людей світу більш ніж вдвічі збільшили свої сукупні статки через пандемію коронавірусу. Ілон Маск зайняв першу сходинку цього списку.
- Деякі Найбагатші люди світу змагаються в тому, що називається суперництвом століття — космічних перегонах. Ілон Маск і Джефф Безос, двоє найбагатших людей планети, мають грандіозні проєкти щодо космосу. Білл Гейтс, навпаки, направляє свої зусилля на роботу на Землі – по боротьбі з епідеміями.