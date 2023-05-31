Повідомляє The New York Times

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії у вівторок встановив п’ять основних правил для уникнення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС і буде публічно повідомляти про будь-які порушення.

Рафаель Мар’яно Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, поінформував Раду Безпеки ООН про правила, які в основному базуються на принципах безпеки, встановлених агентством рік тому. Вимоги досить прості – перша передбачає, що “будь-якого нападу з боку або проти станції не повинно бути”.

Російські війська контролювали ЗАЕС – найбільшу в Європі атомну електростанцію – більше року. АЕС більше не виробляє електроенергію для зовнішнього використання, але українські працівники продовжують виконувати основні функції, включаючи роботу критичного охолоджувального обладнання.

Бойові дії на передовій неодноразово завдавали шкоди об’єктові, порушували його енергопостачання та сприяли кадровій кризі, яка “не є довготривалою”, – заявив Гроссі у вівторок.

Обіцянка Гроссі повідомляти про порушення з’явилася після кількох місяців марних спроб встановити зону безпеки навколо АЕС, де агентство розмістило своїх власних спостерігачів. Попри те, що Росія та Україна звинувачували одна одну в завданні шкоди та збоях, Гроссі здебільшого уникав покладати провину на жодну з цих країн, намагаючись домовитись про угоду.

Гроссі сказав Раді, що нові правила встановлено після консультацій з українськими та російськими офіційними особами на “найвищому рівні”, але залишається незрозумілим, чи будуть обидві країни їх дотримуватися.

Згідно з новими правилами:

ЗАЕС не можна використовувати як базу для важкого озброєння або військового персоналу, який може бути використаний для нападу. Електропостачання станції за межами майданчика не повинні зазнавати ризиків. Всі структури та системи, важливі для безпеки роботи станції, повинні бути захищені. Не можна вживати жодних дій, які підривають вищезазначені принципи безпеки.

Україна та її союзники звинувачують Росію у використанні заводу як плацдарму для нападів, а офіційні особи в Києві заявили, що українських працівників на заводі примушували працювати під прицілом зброї.

За словами офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності для обговорення конфіденційних матеріалів, Росія відключила датчики радіаційного моніторингу на заводі. Офіційні особи заявили, що Сполучені Штати все ще мають можливість дистанційно контролювати місцевість, в тому числі за допомогою датчиків поблизу заводу, і додали, що вони впевнені, що зможуть дуже швидко попередити у разі витоку.

Виступаючи після брифінгу Гроссі, Лінда Томас-Грінфілд, амбасадорка США в ООН, засудила дії Росії як “явну ескалацію” зусиль Москви “підірвати український суверенітет і владу” над АЕС.

“І це підриває нашу здатність бути впевненими у рівні ядерної безпеки на станції”, – сказала вона.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив Раді після брифінгу Гроссі, що Україна підтримує зусилля Гроссі щодо забезпечення безпеки ядерного об’єкта, але його правила мали включати вимогу щодо його “повної демілітаризації та деокупації”.

Натомість посол Росії в ООН Василь Небензя поклав усю провину за загрозу станції на Україну. За його словами, Росія вже дотримується правил МАГАТЕ.