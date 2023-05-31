Повідомляє The New York Times

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії у вівторок встановив п’ять основних правил для уникнення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС і буде публічно повідомляти про будь-які порушення.

Рафаель Мар’яно Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, поінформував Раду Безпеки ООН про правила, які в основному базуються на принципах безпеки, встановлених агентством рік тому. Вимоги досить прості — перша передбачає, що “будь-якого нападу з боку або проти заводу не повинно бути”.

Російські війська контролювали завод — найбільший у Європі — більше року. Станція більше не виробляє електроенергію для зовнішнього використання, але українські працівники продовжують виконувати основні функції, включаючи роботу критичного холодильного обладнання.

Бойові дії на передовій неодноразово завдавали шкоди об’єктові, порушували його енергопостачання та сприяли кадровій кризі, яка “не є довготривалою”, – заявив пан Гроссі у вівторок.

Обіцянка пана Гроссі повідомляти про порушення з’явилася після кількох місяців марних спроб встановити зону безпеки навколо заводу, де агентство розмістило своїх власних спостерігачів. Попри те, що Росія та Україна звинувачували одна одну в завданні шкоди та збоях, пан Гроссі здебільшого уникав покладати провину на жодну з цих країн, намагаючись домовитись про угоду.

Пан Гроссі сказав Раді, що нові правила були встановлені після консультацій з українськими та російськими офіційними особами на “найвищому рівні”, але залишається незрозумілим, чи будуть обидві країни їх дотримуватися.

Згідно з новими правилами:

Завод не можна використовувати як базу для важкого озброєння або військового персоналу, який може бути використаний для нападу. Електропостачання заводу за межами майданчика не повинні бути піддані ризику. Всі структури та системи, важливі для безпеки роботи станції, повинні бути захищені. Не можна вживати жодних дій, які підривають вищезазначені принципи безпеки.

Україна та її союзники звинувачують Росію у використанні заводу як плацдарму для нападів, а офіційні особи в Києві заявили, що українських працівників на заводі примушували працювати під дулом зброї.

За словами офіційних осіб США, які говорили на умовах анонімності для обговорення конфіденційних матеріалів, Росія відключила датчики радіаційного моніторингу на заводі. Офіційні особи заявили, що Сполучені Штати все ще мають можливість дистанційно контролювати місце, в тому числі за допомогою датчиків поблизу заводу, і додали, що вони впевнені, що зможуть дуже швидко попередити у разі витоку.

Виступаючи після брифінгу пана Гроссі, Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН, засудила дії Росії як “явну ескалацію” зусиль Москви “підірвати український суверенітет і владу” над АЕС.

“І це підриває нашу здатність бути впевненими у рівні ядерної безпеки на станції”, – сказала вона.

Посол України в ООН Сергій Кислиця заявив Раді після брифінгу пана Гроссі, що Україна підтримує зусилля пана Гроссі щодо забезпечення безпеки ядерного об’єкта, але його правила мали включати вимогу щодо його “повної демілітаризації та деокупації”.

Посол Росії в ООН Василь Небензя поклав усю провину за загрозу заводу на Україну. За його словами, Росія вже дотримується правил МАГАТЕ.