Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель вважає, що не варто недооцінювати погрози щодо застосування ядерної зброї, які президент РФ Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

Про це він розповів в інтерв’ю BBC.

За словами Борреля, російсько-українська війна досягла “небезпечного моменту”.

“Безумовно, це небезпечний момент, тому що російську армію загнали в кут, і реакція Путіна – погроза застосувати ядерну зброю – це дуже погано”, – зазначив він.

Через 7 місяців з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, експерти зійшлись на думці, що російська армія опинилась у невигідному становищі. Тому, на думку Борреля, зараз потрібно досягти “дипломатичного рішення”, яке б зберегло суверенітет і територіальну цілісність України.

“Інакше ми можемо закінчити війну, але миру у нас не буде, і буде інша війна”, – наголосив він.

Боррель додав, що під час свого відеозвернення Путін наголосив, що має різноманітну зброю і готовий її застосувати, зауваживши, що він “не блефує”.

“Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно”, – прокоментував ці слова російського президента Боррель.

Європейський політик також закликав Путіна сісти за стіл переговорів, зауваживши, що “для того, аби танцювати танго, потрібні двоє”.

“Усі, хто їздив до Москви, до Кремля, щоб поговорити з Путіним, поверталися з тією ж відповіддю: “У мене (у Путіна – ред.) є військові цілі, і якщо я не отримаю цих військових цілей, я продовжу боротьбу”. Це, безумовно, тривожний напрямок, але ми маємо продовжувати підтримувати Україну”, – сказав Боррель.