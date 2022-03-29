Про це сповістив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі.
За словами Гроссі, 28 березня Україна повідомила про додаткові ушкодження об’єкту через обстріли з боку ЗС РФ. Своєю чергою, у МАГАТЕ зазначили, що установка використовується для досліджень і розробок та виробництва радіоізотопів для медичних і промислових цілей. Її ядерний матеріал є підкритичним, тобто не може спровокувати ланцюгову реакцію, а запас радіоактивних речовин низький.
Варто зауважити, що Україна повідомила організації, що 26 березня об’єкт знову піддався обстрілу, тоді оцінити збитки було неможливо. Потім інформацію оновили 28 березня. За оцінками української сторони будівля, теплоізоляція та експериментальний зал пошкоджені, а джерело нейтронів, яке містить ядерний матеріал, — ні.
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