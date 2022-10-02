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Ядерний шантаж РФ і викредення гендиректора ЗАЕС: очільник МАГАТЕ відвідає Київ і Москву

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі у зв'язку із продовженням російського ядерного шантажу на Запорізькій Атомній електростанції (ЗАЕС) і незаконним затриманням окупантами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, планує відвідати Київ і Москву.

Неділя, 2 жовтня 2022, 09:08
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Про це інформує пресслужба МАГАТЕ.

Після отримання інформації про затримання Ігоря Мурашова, генерального директора Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зв’язалося з відповідними органами та повідомило, що Мурашов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Гендиректор наголосив, що це затримання має дуже значний вплив принаймні на два з семи незамінних компонентів ядерної безпеки на атомній електростанції.

“Таке затримання будь-якого члена персоналу станції само по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці”, – сказав Гроссі.

Крім того, генеральний директор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної безпеки станції. Він забезпечує виконання всіх операційних процедур, зокрема тих, що стосуються ядерної, радіаційної безпеки та безпеки обслуговуючого персоналу. Крім того, він активує та керує реагуванням на будь-яку ядерну надзвичайну ситуацію на місці.

“Так його відсутність при виконанні обов’язків також має негайний і серйозний вплив на прийняття безпекових рішень”, – додав генеральний директор Гроссі. 

Він висловив надію, що Мурашов безпечно та швидко повернеться до своєї родини та зможе відновити свої функції на АЕС.

Продовжуються обстріли ЗАЕС, на території станції вибухають наземні міни, які розставили окупанти, стосовно чого Гроссі висловив глибоку стурбованість.

Наголошується, що Рафаель Маріано Гроссі продовжує свої консультації та інші зусилля, спрямовані на якнайшвидше узгодження та впровадження зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС. Очікується, що наступного тижня він поїде до Києва та Москви.

Теги: війна, ЗАЕС, Запорізька АЕС, злочини рф, Рафаель Гроссі, російсько-українська війна, ядерний шантаж

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