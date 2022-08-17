Про це він повідомив етері американського телеканалу MSNBC.

“Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою. Я свого часу відвідував Чорнобильську атомну електростанцію. Це був момент, коли от буквально щойно з неї втекли російські війська. І лише героїзм та професійність нашого персоналу станції змогли убезпечити світ від ядерної катастрофи-2022 вже тоді”, — сказав Порошенко.

За його словами, ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО, а отже і вся Європа, і весь світ далі перебувають під дуже великою ядерною загрозою: “Чому путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу”, — сказав п’ятий президент.

Він нагадав, що Чорнобильська катастрофа зруйнувала і Радянський Союз, а тому у Путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує його терористичний режим в Росії та приведе Путіна до міжнародного трибуналу в Гаазі.