Про це він повідомив етері американського телеканалу MSNBC.
“Чи можна таке собі уявити, що в самому центрі Європи ми маємо десять Чорнобильських атомних електростанцій. А отже і катастрофа може бути вдесятеро потужнішою. Я свого часу відвідував Чорнобильську атомну електростанцію. Це був момент, коли от буквально щойно з неї втекли російські війська. І лише героїзм та професійність нашого персоналу станції змогли убезпечити світ від ядерної катастрофи-2022 вже тоді”, — сказав Порошенко.
За його словами, ядерна небезпека не визнає ані державних кордонів, ані статті 5 НАТО, а отже і вся Європа, і весь світ далі перебувають під дуже великою ядерною загрозою: “Чому путін це робить? Дуже просто: це ядерний шантаж. І навіть більше: це ядерний тероризм проти всього світу. І тому дуже важливим є зафіксувати, що росія є країною, яка спонсорує тероризм. І таке рішенням нам також потрібно і з боку американського Конгресу”, — сказав п’ятий президент.
Він нагадав, що Чорнобильська катастрофа зруйнувала і Радянський Союз, а тому у Путіна не має бути жодних ілюзій щодо того, що його напад на Україну однозначно зруйнує його терористичний режим в Росії та приведе Путіна до міжнародного трибуналу в Гаазі.
- 11 серпня, російські загарбники вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію і території поблизу атомного об’єкта.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав терміново припинити усі воєнні дії біля Запорізької атомної електростанції та вивести з її території військових й техніку.
- Додамо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України нещодавно заявили, що російські окупанти ведуть обстріл Запорізької АЕС з села Водяне та готують провокації навколо ЗАЕС під українським стягом.
- Своєю чергою, Сполучені Штати Америки підтримують ініціативу про створення “демілітаризованої зони” довкола Запорізької атомної електростанції.