Відповідне листування вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Зокрема, Арахамія розповів Єрмаку про захід, який заплановано на п’ятницю. Зазначається, що він відбудеться на рівні глав держав і урядів Кіпру, Франції, Греції, Італії, Мальти, Португалії та Іспанії.

Очевидно, плануванням поїздки в Афіни займається Арахамія.

“Пропонує такий формат: у п’ятницю ми прилетимо й зустрітися можемо з кимось з цих… Субота-неділя там, а в неділю у другій половині (дня, – ред.) зустрінемося з їхнім прем’єром. Вони (інші учасники заходу, – ред.) якраз роз’їдуться. Прем’єр просто не може вкластися в один день”, – написав Арахамія.

Єрмак не відповів на пропозицію нардепа.