Про це йдеться у відповідній інструкції.

“Спершу це звучить дивно, але різне у житті трапляється. Ця інструкція стане у нагоді, якщо ви маєте чим поділитися з фахівцями із США”, — йдеться у повідомленні.

  • Не використовуйте для виходу на зв’язок домашній або службовий комп’ютер.
  • Використовуйте режим приватного перегляду.
  • Не забувайте стерти історію пошуку після цих дій.
  • Для встановлення контакту використовуйте мережу TOR або надійний VPN.
  • Для отримання інструкцій з встановлення зайдіть на сайт.
  • Потім зайдіть на прихований TOR-сайт ЦРУ: ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion