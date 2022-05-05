Для людей, які перебували чи працювати в оточенні проросійських політиків в Україні або можуть надати корисну інформацію щодо військових РФ, у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створили інструкцію, як правильно та безпечно надати інформацію Центральному розвідувальному управлінню США.