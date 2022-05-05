Про це йдеться у відповідній інструкції.
“Спершу це звучить дивно, але різне у житті трапляється. Ця інструкція стане у нагоді, якщо ви маєте чим поділитися з фахівцями із США”, — йдеться у повідомленні.
- Не використовуйте для виходу на зв’язок домашній або службовий комп’ютер.
- Використовуйте режим приватного перегляду.
- Не забувайте стерти історію пошуку після цих дій.
- Для встановлення контакту використовуйте мережу TOR або надійний VPN.
- Для отримання інструкцій з встановлення зайдіть на сайт.
- Потім зайдіть на прихований TOR-сайт ЦРУ: ciadotgov4sjwlzihbbgxnqg3xiyrg7so2r2o3lt5wz5ypk4sxyjstad.onion
- Водночас директор Центрального управління розвідки США Вільям Бернс вважає, що президент РФ Володимир Путін може наважитись на застосування ядерної зброї в Україні через “потенційний відчай”.
- Також до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники національної безпеки США обговорили високосекретні дані розвідки на зустрічі в Білому домі 27 жовтня. Директор національної розвідки Авріл Хейнс попередила, що російські сили можуть бути готові до нападу до кінця січня 2022 року.
- Раніше згідно з інформацією видань Wall Street Journal і Bellingcat, у ніч з 3 на 4 березня у трьох учасників російсько-українських перемовин щодо припинення вогню (серед яких – російський мільярдер Роман Абрамович) виникли симптоми отруєння хімічною зброєю. Українська сторона та представники американських спецслужб це спростовують.