В Україні у 2022 році навчальний рік у школах розпочнеться в умовах війни. Попри це деякі батьки у відносно безпечних регіонах згодні повести дітей до шкіл, отже, їм знадобиться шкільна форма. Інші залишаться на дистанційному навчання, але їм все одно доведеться купувати шкільне приладдя і якщо не шкільну форму, то сезонний одяг також.

Щоб полегшити клопоти при виборі необхідних товарів та зекономити час, а найголовніше в умовах війни – гроші, ми спробували провести цікавий експеримент та з’ясовували, де вигідніше одягнути цьогоріч школяра – на ринку в товари невідомих виробників чи в популярних зарубіжних інтернет-магазинах.

Умовний перелік речей виглядає наступним чином:

1. Одяг.

2. Взуття.

3. Рюкзак.

4. Канцелярія: олівці, ручки, фломастери, ножиці, пенал;

5. Ланч-бокси, пляшечки для води.

Спочатку ми обійшли кілька ринків Києва. За грубими підрахунками (якщо дуже постаратися) одягнути столичного учня можна приблизно за 2650 грн (якщо дуже постаратися!!!). У цю суму входять:

сорочка за 350-450 грн;

штани 400 грн;

туфлі (не шкіряні) 500 грн;

спортивний костюм 700 грн;

кросівки (виробник невідомий) 600 грн;

А от учениця обійдеться родині ще дорожче. Щоб одягнути школярку потрібно витратити мінімум 3400-3500 грн:

блузка 250-350 грн;

спідниця 300-450 грн;

туфлі (не шкіряні) 600 грн,

кросівки 600 грн;

спортивний костюм 700-800 грн;

шкільний сарафан 600 грн;

Це найнижчі ціни, які вдалося зафіксувати на популярних ринках «Троєщина» та «Даринку». В обох підрахунках не враховано вартість спідньої білизни, панчох, шкарпеток та змінної сорочки, блузки, штанів чи спідниці. Крім того, сюди не входить вартість ранцю, канцелярських товарів, а також актуальних для нинішніх школярів ланч-боксів та пляшечок для води.

Щодо якості товарів за такі гроші, – тут вже як пощастить. Очевидно, що брендові речі та одяг з натуральної тканини чи взуття зі шкіри в Україні коштують дорожче.

Натомість закордоном пропонують безліч товарів для всіх вікових категорій – дитячий асортимент особливо вражає своїм різноманіттям. Зокрема, напередодні нового навчального року, який у всьому світі одночасно стартує у вересні, відомі торговельні мережі пропонують онлайн чимало цікавих акцій на дитячі товари.

Багато українців вже давно купують речі, замовляючи їх саме на іноземних сайтах, не виходячи з дому. Єдиним бар’єром раніше могло бути незнання мов, але за допомогою онлайн перекладачів можна перекласти будь-яку мову.

Ми спробували за ті ж гроші, що й на ринку, одягнути школяра в закордонних інтернет-магазинах. Ось що нам вдалося знайти за ці ж гроші або навіть дешевше:

сорочка 5 фунтів стерлінгів або 217 грн, відомий британський інтернет-магазин роздрібної торгівлі одягу та товарів Matalan;

штани Matalan 10 фунтів стерлінгів або 430 грн;

туфлі (шкіряні) 59 злотих або 458 грн, відомий онлайн магазин дитячого взуття Bartec (Польща)

спортивний костюм (ZARA, Польща) 99,90 злотих або 769 грн.

кросівки 15,99 євро або 591 грн (інтернет-магазин Zippy, Іспанія).

Загалом, щоб одягнути школяра з іноземних інтернет-магазинів обійшлось у середньому у 2 тис 100 грн. На столичних ринках довелося б викласти мінімум 2 тис 650 грн.

Гардероб школярки у зарубіжних інтернет-магазинах обійшовся б:

• блузка ZARA 45,90 злотих або 353 грн;

• спідниця Matalan 8 фунтів або 348 грн;

• туфлі Matalan 12 фунтів або 521 гривні;

• спортивний костюм ZARA 99,90 злотих або 769 грн;

кросівки Matalan 12,50 фунтів або 543 грн;

• шкільний сарафан 8 фунтів стерлінгів або 347 грн;

За такі покупки доведеться заплатити загалом 2 тис. 360 грн. Це майже на 1000 грн дешевше, ніж довелося б витратити на подібні покупки на столичних ринках.

Не менше цікавих пропозицій мають інтернет-магазини та глобальні онлайн мережі щодо таких необхідних для школяра речей як канцелярські товари, ранці та ланч-бокси.

Так, Markabebe — мультибрендовий інтернет-магазин дитячого одягу, взуття та іграшок на будь-який смак, пропонує ланч-бокси від 62 грн, тоді як ціна на них в Україні сягає 150 грн і вище.

Вартість ранців стартує від 156 гривень.

Пенали тут взагалі можна знайти за 45 грн, якщо рахувати курс турецької ліри стосовно гривні.

Для дівчаток цікаві шкільні набори канцтоварів з великої кількості одиниць пропонує іспанський онлайн магазин Zippy.

Цікаві пропозиції також є на відомому Amazon, де можна знайти дешеві шкільні канцтовари на будь-який смак. Серед пропозицій, наприклад, вже укомплектовані всім необхідним шкільні рюкзаки.

Загалом рюкзаки нерідко в інтернет-магазинах закордоном коштують дешевше, ніж в торгівельних мережах України. Так, ідентичний шкільний рюкзак BackUp з динозаврами у Польщі коштує: 129,99 злотих, це орієнтовно 1080 грн, а в Україні такий рюкзак коштуватиме від 1600-1880 грн

Якщо постаратися, то за короткий період на різних сайтах можна знайти безліч дитячих товарів з хорошими знижками. Навіть наш найпростіший експеримент показав, що таким чином можна зекономити від кількох сотень гривень до кількох тисяч.

Відразу очевидно, що якість товарів з іноземних європейських та американських сайтів буде також значно вищою за запропоновані на ринку, навіть враховуючи момент доставки посилки з іншої країни до України через популярний сервіс myMeest

Як заощадити на шкільних покупках:

● купити спочатку лише базовий набір одягу;

● купувати канцтовари заздалегідь та оптом;

● купувати усе необхідне в іноземних інтернет-магазинах, адже такий онлайн-шопінг, та ще й із доставкою товарів від myMeest цього року найвигідніший.

Переваги онлайн шопінгу за кордоном:

1. можливість купувати товари, яких немає в Україні;

2. економія часу та грошей (можна обирати потрібні товари сидячи в улюбленому кріслі, й купувати їх за знижками);

3. якість придбаних в інтернет-магазинах товарів значно краща ніж у речей, куплених на ринках просто неба;

4. разом з доставкою від myMeest, виходить значно дешевше, ніж коштують товари в українських магазинах.

Як безпечно, швидко та економно зібрати дитину до школи з myMeest

Для початку необхідно зареєструватися на сайті або в одноіменному мобільному застосунку.

Після цього – обрати необхідний магазин та зареєструватися вже там. Для цього необхідно вказати :

● адресу складу як адресу доставки (перелік можна знайти тут);

● прізвище, ім’я та по батькові;

● електронну адресу;

● ID кабінету;

● номер телефону складу myMeest.

З детальнішою інструкцією ви можете ознайомитися на сайті myMeest

Потім можна починати обирати необхідні товари та послуги. Зауважте, що оплатити сам товар і доставку до складу Meest доведеться одразу.

Як тільки інтернет-магазин відправить ваше замовлення на один зі складів Meest, ви отримаєте трек-номер посилки на електронну адресу. Його потрібно буде зареєструвати в особистому кабінеті myMeest, щоб мати змогу відстежувати доставку.

Коли товар прибуде на склад, працівники складу його ідентифікують та дадуть вам змогу створити заявку для відправлення. Це можна зробити на сайті (в розділі “Товари з магазинів”) або за допомогою мобільного застосунку (у розділі замовлення).

Далі працівники складу опрацюють заявку, виставлять рахунок на доставку в Україну, який потрібно одразу оплатити та відправлять товар.