Багато хто в той чи інший період свого відчуває глибоку самотність. Якщо це явище тимчасове – це є нормальним етапом людського життя. Але часто буває, що після довгої перерви чи важких розчарувань людина не може себе змусити почати соціальну активність. Як боротися з самотністю та що зробити для того, щоб знайти в собі сили зробити крок назустріч соціально-насиченому життю?

Поради опубліковані в американському виданні The Washington Post.

Самотність — це не просто важке та неприємне відчуття. Це емоційний тягар, який може вплинути майже на кожен аспект нашого життя. За словами Айрен Левайн, психологині та авторки книги “Найращі друзі назавжди: пережити розрив зі своїм найкращим другом”, самотність може вплинути на ваші стосунки, уявлення про себе та продуктивність, що надалі призведе до рівня стресу, шкідливого для вашого фізичного здоров’я. Згідно з нещодавнім дослідженням, люди різного віку, які потерпають від хронічної самотності, мають значно вищий ризик раптової смертності та різних форм серцево-судинних захворювань.

За словами Адама Посвольського, автора книги “Дружба в епоху самотності”, людство ставало все самотнішим ще до того, як пандемія COVID-19 привела соціального дистанціювання – але через коронавірус трапився справжній стрибок.

Причиною стали переїзди у зв’язку з пандемією, холодна пора року, що обмежує спілкування на свіжому повітрі, дистанційна робота та навчання.

Як же подолати самотність і наважитися почати соціально-активне життя, якщо наодинці тобі некомфортно?

Знайте, що ви одні. Пандемія підняла соціально-важливе питання самотності та психічних проблем, про які раніше люди прагнули мовчати.

І тепер, коли на цю тему почали говорити, кожен розуміє: його почуття – не унікальні, не потворні чи жалюгідні; таких, як він, багато.

Це усвідомлення допомагає мінімізувати відчуття сорому за самотність – і це є важливим першим кроком на шляху до відновлення спілкування, каже Міріам Кірмаєр, клінічна психологиня і експертка з дружби. “Коли ми почуваємо себе самотніми, але потім засуджуємо себе через це, стає ще важче розкритися, бо це означає бути вразливим”.

Зробіть паузу. Перш ніж зануритися у соціум у пошуках компанії та друзів, подумайте, чого ви шукаєте у цій дружбі. Запитайте себе: “Як я змінився/змінилася за цей час? І що я хочу від подальшої дружби?” — сказав Посвольський. Хоча деякі люди можуть вирішити, що хочуть повернутися на концерти, в парки та заходи з усіма своїми друзями у 2022 році, інші можуть віддати перевагу регулярним розмовам з трьома або чотирма близькими друзями. Хоча обидва підходи є правильними, якщо відповідають потребам, Посвольський каже, що пандемія підштовхнула багатьох із нас усвідомити, наскільки більше ми цінуємо глибоку дружбу з кількома людьми, аніж випадкове спілкування з кимось на вечірці чи лайк на публікації друга в соціальних мережах.

Зробіть перший крок. Ви повинні вміти проявляти ініціативу – адже думок люди читати не вміють. “Ви ніби повинні подати сигнал, як у кажана, щоб люди могли вам відповісти”, – сказав Посвольський. Він визнає, наскільки це може бути важко, але пропонує запитати себе, що найгірше може статися, при спробі з кимось заговорити чи завести дружбу. Хоча бути проігнорованим чи відкинутим ніколи не весело, такий досвід також є частиною дорослішання.

Вийдіть з дому. Простий вихід на публіку може змусити вас почуватися менш ізольованим, навіть якщо ви випадково заговорили з баристою у вашій місцевій кав’ярні або працівником стійки реєстрації в тренажерному залі. Такі типи “слабких” взаємодій допомагають нам більше, ніж ми можемо подумати, особливо коли ми “зголодніємо без соціальних зв’язків”.

Крім того, багаторазове відвідування одного і того ж місця приблизно в один і той же час означає, що ви, швидше за все, побачите одних і тих же людей, що може викликати глибші зв’язки.

Встановіть соціальний режим. Оскільки послідовність дуже важлива для налагодження зв’язку, ви також повинні спробувати робити щось соціальне, віртуально чи в реальному житті, на рутинній основі. Крім того, участь у будь-якій діяльності, а не просто тусовках, може допомогти дружнім відносинам розвиватися природніше.

Почніть з малого. Не кидайтеся після тривалої ізоляції на свято з 200 особами – інакше може виникнути стрес і ви не ризикнете більш повторювати спроби. Спершу ваші соціальні виходи повинні бути меншими і коротшими. Поступово збільшуйте тривалість цих виходів і розмір групи, коли вам буде зручніше. Ви також можете зустрітися віртуально, перш ніж здійснити особисту зустріч.

Будьте терплячими. Міцна дружба не виникає за одну ніч. “Це дійсно потребує часу”, – сказав Посвольський. Він порівнює цей процес з бігом марафону. “Ви пробігаєте кілька миль пару разів на тиждень, а потім можете пробігти 10 миль у неділю, але ви не просто збираєтеся й пробігатимете 26 миль наступного дня”.