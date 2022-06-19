Військовослужбовець Олександр Жуган — актор, який зараз разом зі своїм партнером служить у Збройних Силах України, наголосив на необхідності посиленої підтримки ЛГБТ-спільноти з боку влади. Він закликав поважати права кожного, водночас погодився, що суспільству ще досі потрібно більше інформації.

Про це він розповів в інтерв’ю “Радіо НВ“.

Протягом червня у світі відзначають Pride Month. На вулицях вивішують веселкові прапори, в різних містах світу проходять марші та інші заходи, які мають на меті привернути увагу громадськості до проблем та потреб ЛГБТ-спільноти.

Своєю чергою, Олександр Жуган переконаний, що тема прав людини важлива в будь-який час, але зараз це стало особливо важливим питанням, тому що, за його словами, ми бачимо різницю між РФ і Україною — в Україні набагато краще йдуть справи із дотриманням прав людини.

Він наголосив, що люди хочуть жити й мати ті ж самі права на рівні з іншими людьми, оскільки так само платять податки, ми так само воюють

Водночас Жуган зауважив, що в частині, в батальйоні, в роті він був приємно здивований тим, наскільки командування толерантно ставиться.

“Хлопцям із нашого відділення я не можу сказати, що прямо все одно, але, правда, я не відчуваю якогось страшенного гомофобного тиску на себе чи мого партнера. Бо ми в ТРО записувалися разом і зараз разом служимо в одному відділенні. Командування дало дуже чітко зрозуміти, що гомофобії тут не місце. І якщо будуть якісь неуставні стосунки, якщо буде якийсь бунт чи якісь інші випадки, це не буде толеруватися”, – розповів військовий.

Окрім цього, Жуган пояснив, що думка суспільства також змінюється, і зауважив, що Україна кардинально відрізняється цим від РФ. Він розповів про сюжет BBC про нього із партнером, котрий випустили в російській службі й в українській службі BBC. За його спостереженнями, коментарі дуже сильно відрізнялись.

“В російській службі, зрозуміло такі — спалити, повісити, каструвати і все інше. А в українській дуже багато було коментарів під цим відео, які підтримують і які схвально відгукуються. І правда, це дуже сильно підтримує, коли ти тут в окопах”, – наголосив представник ЛГБТ-військових.

Він також переконаний, що зараз Україна проходить свої процеси еволюційні. Попри усі жахи війни, Жуган вважає, що це змінює світогляд багатьох українців, котрі починають усвідомлювати багато речей, про які раніше не задумувалися, зокрема про власну ідентичність. Військовий наголошує, що у новій свідомості, у новій ідентичності немає місця будь-яким проявам ксенофобії і утискам прав людини.

“Ми там Стамбульську конвенцію якось приймаємо і ніяк не приймемо. Хотілося б, щоб уже повністю її прийняли з усіма словами, які там написані, а не вибірково. Хочеться від влади відчути підтримку на такому рівні, коли посадовці виходять на Прайд і йдуть з нами пліч-о-пліч, тим самим демонструючи, що вони теж за рівні права. Мені здається, що це була би непогана демонстрація”, – резюмував Жуган.

Довідка. Об’єднання “Українські ЛГБТ військові за рівні права” створено 2018 року після виставки Антона Шебетка “Ми були тут”. Під час виставки один із військових, Віктор Пилипенко, зробив перший повний камінаут, як ветеран-учасник бойових дій. Наразі об’єднання налічує значно більше відкритих та закритих ЛГБТ військових. Ветерани гуртуються для того, щоби здобути рівні з іншими громадянами України права. Однією з основних цілей учасники визначають легітимні шлюби.