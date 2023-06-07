В ніч з суботи на неділю 3 червня працівники інтернет-видання “Українська правда” перевірили столичні ресторани на дотримання комендантської години.

Джерело: “Українська правда”.

“Нещодавно “Українська правда” отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміум класу працюють в комендантську годину. За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва”.

“Українська правда” перевірила київський ресторан “Biarritz”, який, як вказано на дверях ресторану, працює до 23:00. Проте, за 16 хвилин до закриття паркінг біля ресторану заповнений, а відвідувачі продовжують заходити. За декілька хвилин до закриття деякі громадяни покинули заклад.

“Як виявилося, заклади не просто працюють вночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу”.

Київський забудовник Артур Мхітарян та директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк о 23:55 лише приїхали до ресторану.

Після початку комендантської години головні двері до закладу “Biarritz” зачинені, проте відвідувачі заходять через інший вхід. Близько 01:50 почалась повітряна тривога, однак відвідувачі не покидали заклад.

О 3-ій годині ночі під час повітряної тривоги відвідувачі далі прибували до ресторану. О 04:10 кандидат Національної збірної України з греко-римської боротьби Ельмар Нуралієв прийшов до ресторану.

Працівники “Української правди” також, перевірили київський заклад “Frou Frou” і помітили, як заступник генерального прокурора Ігор Мустеца покинув ресторан о 00:17 годині.

Ресторан “Frou Frou” також працював вночі під час повітряної тривоги. О 4-ій ранку помітно, як відвідувачі покидають заклад.