Як зберегти своє життя, здоров'я та мінімізувати ризики, якщо окупант почав штурмувати ваше місто?

Поради опублікував Центр протидії дезінформації у Telegram.

Заклейте вікна скотчем. Попри популярні поради клеїти хрест-навхрест, у Центрі попереджають: заклеювати потрібно всю поверхню вікна. Важливо, щоб скотч фіксувався на рамі вікон. Але навіть після цього до вікна не можна підходити.

Тримайте свій телефон зарядженим. В ідеалі – мати павербанк. Будьте готові до того, що світло може вимкнутися.

Вночі використовуйте світломаскування. Намагайтеся вночі не вмикати світло у квартирі. Якщо вмикаєте світло, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування.

Під час обстрілу залишайтеся на місці. Не намагайтеся втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.