Поради опублікував Центр протидії дезінформації у Telegram.
Заклейте вікна скотчем. Попри популярні поради клеїти хрест-навхрест, у Центрі попереджають: заклеювати потрібно всю поверхню вікна. Важливо, щоб скотч фіксувався на рамі вікон. Але навіть після цього до вікна не можна підходити.
Тримайте свій телефон зарядженим. В ідеалі – мати павербанк. Будьте готові до того, що світло може вимкнутися.
Вночі використовуйте світломаскування. Намагайтеся вночі не вмикати світло у квартирі. Якщо вмикаєте світло, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування.
Під час обстрілу залишайтеся на місці. Не намагайтеся втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.
- Нагадаємо, минулого тижня Росія запустила гіперзвукові ракети проти України. Це стало першим відомим застосуванням таких ракет у бою. За словами джерел американської телерадіокомпанії CNN, США вдалося відстежувати запуски наживо.