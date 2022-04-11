Російські війська можуть застосовувати неконвенційну зброю проти військових та цивільного населення, порушуючи усі зобов’язання. Важливо усім пам’ятати основні правила поводження під час можливо хімічного нападу росіян.

Про це повідомляє державний Центр стратегічних комунікацій.

У разі хімічної атаки потрібно:

щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації потрібно:

Взяти з собою аптечку;

Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;

Використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

На вулиці у жодному разі не можна:

Бігати;

Торкатися різних предметів;

Наступати на калюжі;

Їсти чи пити.

11 квітня росіяни використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наразі наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Раніше ворог анонсував застосування хімічної зброї у місті Маріуполь, котре блокують російські війська.

Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі сенсу немає. Він наголосив, що потрібно застосувати там хімічну зброю.