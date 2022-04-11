Про це повідомляє державний Центр стратегічних комунікацій.
У разі хімічної атаки потрібно:
- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
У разі евакуації потрібно:
- Взяти з собою аптечку;
- Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
- Використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
На вулиці у жодному разі не можна:
- Бігати;
- Торкатися різних предметів;
- Наступати на калюжі;
- Їсти чи пити.
11 квітня росіяни використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.
У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наразі наслідки використання невідомої речовини уточнюються.
Раніше ворог анонсував застосування хімічної зброї у місті Маріуполь, котре блокують російські війська.
Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі сенсу немає. Він наголосив, що потрібно застосувати там хімічну зброю.
- Нагадаємо, в умовах російської агресії в Україні частина населення позбавлена доступу до питної води. Тому Міністерство охорони здоров’я поінформувало, як правильно знезаразити воду.
- Раніше МОЗ підготувало рекомендації для громадян, як уберегтися від радіаційного ураження.
- Також у зв’язку з тим, що існує загроза хімічної атаки з боку країни-агресора РФ, варто знати, як вберегти себе від отруєння та як надати першу медичну допомогу, якщо є постраждалі.