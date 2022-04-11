Про це повідомляє державний Центр стратегічних комунікацій.

У разі хімічної атаки потрібно:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
  • вимкнути побутові прилади та газ.

У разі евакуації потрібно:

  • Взяти з собою аптечку;
  • Одягнутися так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
  • Використовувати протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

На вулиці у жодному разі не можна:

  • Бігати;
  • Торкатися різних предметів;
  • Наступати на калюжі;
  • Їсти чи пити.

11 квітня росіяни використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА.

У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наразі наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Раніше ворог анонсував застосування хімічної зброї у місті Маріуполь, котре блокують російські війська.

Російський бойовик з окупованого Донецька Едуард Басурін заявив, що штурмувати підземні укріплення “Азовсталі” в Маріуполі сенсу немає. Він наголосив, що потрібно застосувати там хімічну зброю.