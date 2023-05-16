Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе – рекомендації Мінреінтеграції

Російські війська продовжують обстрілювати цивільні міста України з використанням дронів-камікадзе. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запропонували декілька рекомендацій для українців, як діяти під час атак.

Перелік рекомендацій опублікувала пресслужба відомства.

Так, у разі чергової атаки іранських дронів, у міністерстві закликали:

У разі небезпеки негайно пройти в укриття. Користуватися підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами.

Обирати укриття якомога далі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів.

У жодному разі не ховатися в під’їздах чи в автівці.

Залишатися в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула.

Не торкатися збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя.

Зберігати інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі.

Не повідомляти в мережі Інтернет локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.

Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, зокрема “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БпЛА. Всі ворожі об’єкти було знищено.

Окрім цього, у ніч на 3 травня російські окупанти втретє за шість днів атакували Київ безпілотниками. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.

Згодом в оперативному командуванні “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких – відтермінувати контрнаступ ЗСУ.