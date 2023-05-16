Як діяти у разі атаки дронів-камікадзе – рекомендації Мінреінтеграції

Перелік рекомендацій опублікувала пресслужба відомства.
Так, у разі чергової атаки іранських дронів, у міністерстві закликали:
- У разі небезпеки негайно пройти в укриття. Користуватися підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами.
- Обирати укриття якомога далі від адмінустанов, військових і стратегічних об’єктів.
- У жодному разі не ховатися в під’їздах чи в автівці.
- Залишатися в укритті доти, поки не повідомлять, що загроза минула.
- Не торкатися збитих БПЛА. Навіть збиті пристрої можуть становити загрозу для життя.
- Зберігати інформаційну тишу: якщо ви записали відео чи зробили фото дронів, в жодному разі не публікуйте їх у соцмережі.
- Не повідомляти в мережі Інтернет локацію польоту чи збиття дрона. Передайте ці матеріали до поліції.
Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, зокрема “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БпЛА. Всі ворожі об’єкти було знищено.
Окрім цього, у ніч на 3 травня російські окупанти втретє за шість днів атакували Київ безпілотниками. За даними КМВА, всі ворожі БПЛА були збиті.
Згодом в оперативному командуванні “Південь” розповіли про нову тактику російських обстрілів, мета яких – відтермінувати контрнаступ ЗСУ.
- Вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.
- Протягом 15 травня воїни ЗСУ відбили 49 російських атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.