22 червня президент України Володимир Зеленський вкотре попередив про наміри російських окупантів підірвати Запорізьку АЕС. У зв'язку із такою загрозою потрібно знати правила поведінки під час радіаційної аварії.

Джерело: МОЗ України

Основне, що потрібно під час радіаційної аварії – залишатись у приміщенні чи терміново увійти до нього, якщо ви на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку обов’язково варто виконати.

Потрібно перебувати в укритті – у підвалі чи всередині будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель, тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі.

Варто також тримати поруч домашніх тварин, не випускати їх на вулицю. Якщо є така можливість, перебувати у кімнаті без вікон і зовнішніх дверей, зачинити вікна та двері, ущільнити отвори підручними засобами (скотч, змочена водою тканина тощо) та вимкнути системи вентиляції (кондиціонери або обігрівачі) у вашому будинку.

В укритті потрібно перебувати допоки офіційна влада не надасть інших вказівок.

Важливо слідкувати за офіційними джерелами інформації, зокрема ДСНС, поліції, місцевої влади. Увімкнути телебачення, радіо, слідкувати за офіційними каналами місцевої влади. До прикладу, підписатись на такі канали в Telegram або Facebook. Якщо місцева влада та надзвичайники дають вказівки – виконуйте їх обов’язково.

Також потрібно знезаразити себе. Для цього зніміть верхній шар одягу, аби позбутися до 90% радіоактивного матеріалу. Це потрібно робити обережно, щоб не розтрусити радіоактивний пил. Опісля одяг потрібно помістити у пластиковий пакет чи герметичний контейнер і тримати його якомога далі від людей та тварин.

Якщо є можливість – помитись. Приняти душ з милом, голову помити шампунем. Використовувати кондиціонери для волосся непотрібно, адже вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волоссі.

Не тріть і не подряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани.

Якщо можливості прийняти душ немає, потрібно вимити з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини тіла. Якщо доступу до води немає, скористатись вологими серветками, вологою тканиною. Особливу увагу варто звернути на руки й обличчя, протерти повіки, вії, вуха. Одягнути чистий одяг

Допоки рятувальники чи влада не повідомили про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься не забрудненою. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин.

Кип’ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. Тому потрібно мати запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах.

Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших місткостях у вашому домі, таких як унітаз або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин.

Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе, а також пакувань з їжею і водою.

Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє в поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу.

За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігались у герметичних контейнерах (консерви, банки, пляшки, коробки тощо). Також безпечною є їжа з холодильника та морозильної камери.

Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Теж саме зробіть із кухонним приладдям перед використанням. Використану тканину чи рушник покладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер і залиште у недоступному місці, якомога далі від людей і тварин.

Коли варто приймати йодид калію? Йодид калію – це сіль, схожа на кухонну. У аптеках він найчастіше продається у формі таблеток. Якщо його приймати вчасно й у визначеному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитоподібною залозою. Це знижує ризик розвитку раку щитоподібної залози та інших її захворювань.

Він не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу від впливу радіоактивного йоду. Тобто захистити себе можливо лише за умови дотримання трьох основних правил – перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацію та виконувати вказівки органів влади.

Йодид калію слід приймати лише, якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати йодид калій для “профілактики” без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Також важливо, що йодна профілактика здійснюється одноразово. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.