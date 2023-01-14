Відповідне відео опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Люди, ви — неймовірні. Дякую усім і кожному, хто попліч з рятувальниками, медиками й поліціянтами стоїть на місці страшної трагедії”, — сказав Резніченко.
На відео видно, як містяни передають одне одному уламки. Підіймають важкі брили каміння, допомагаючи рятувальникам.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.
Раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко також повідомляв, що міський голова Дніпра – Борис Філатов також виїжджав на місце, де відбулося влучання.
“Спілкувався з мером Дніпра — Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де Росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють. Сил та витримки дніпрянам!”, — зазначив Тимошенко.
- 14 січня внаслідок російського обстрілу по Дніпру загинуло 12 осіб. Крім того, 64 осіб — поранено.
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