Відповідне відео опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram. 

“Люди, ви — неймовірні. Дякую усім і кожному, хто попліч з рятувальниками, медиками й поліціянтами стоїть на місці страшної трагедії”, — сказав Резніченко. 

На відео видно, як містяни передають одне одному уламки. Підіймають важкі брили каміння, допомагаючи рятувальникам. 

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

Раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко також повідомляв, що міський голова Дніпра – Борис Філатов також виїжджав на місце, де відбулося влучання.

“Спілкувався з мером Дніпра — Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де Росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють. Сил та витримки дніпрянам!”, — зазначив Тимошенко.