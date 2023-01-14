Мешканці Дніпра допомагають рятувальниками розбирати завали багатоповерхівки, куди раніше влучила російська ракета. Під зруйнованою будівлею можуть бути люди.

Відповідне відео опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Люди, ви — неймовірні. Дякую усім і кожному, хто попліч з рятувальниками, медиками й поліціянтами стоїть на місці страшної трагедії”, — сказав Резніченко.

На відео видно, як містяни передають одне одному уламки. Підіймають важкі брили каміння, допомагаючи рятувальникам.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

Раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко також повідомляв, що міський голова Дніпра – Борис Філатов також виїжджав на місце, де відбулося влучання.

“Спілкувався з мером Дніпра — Борисом Філатовим, він також вже виїхав на місце де Росія влаштувала терор. Всі рятувальні служби працюють. Сил та витримки дніпрянам!”, — зазначив Тимошенко.