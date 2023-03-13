Під позначкою pH ховається кислотно-лужний баланс. Від нього залежить стан шкіри, зокрема гідроліпідної мантії, яка відповідає за зволоженість і захист від агресивних зовнішніх чинників. За оптимального pH-балансу в людини нормальна шкіра без ознак підвищеної сухості або жирності.

Норма pH шкіри обличчя

Золотим стандартом pH у світі косметології вважається значення 5,5. Залежно від типу та стану шкіри цей показник може відрізнятися. Для сухої шкіри характерне кислотне середовище та показник 3,0–5,2. Для жирної — лужне, її pH перебуває в діапазоні 5,7–7,0. А в нормальної шкіри показник варіюється від 5,2 до 5,7.

Знаючи баланс своєї шкіри, ви можете правильно підбирати доглядальну косметику, особливо в тому випадку, якщо pH порушений і потребує нормалізації. Для цього не зловживайте масмаркетом і віддавайте перевагу професійним продуктам. Наприклад, на https://eva.ua/ua/brnd-236210/ представлені засоби британського космецевтичного бренду Medik8, який спеціалізується на різних проблемах шкіри та пропонує сучасні рішення з доведеною ефективністю.

Причини порушення pH-балансу

Порушення може бути наслідком таких негативних чинників:

застосування мила для вмивання — його pH може досягати 11,0;

використання водопровідної води для вмивання;

зловживання агресивними відлущувальними засобами;

проживання в місцевості з несприятливою екологією;

часте перебування в басейнах із хлорованою водою;

тривале перебування під прямими сонячними променями, зловживання солярієм;

неправильне харчування — переважання в меню солодких і жирних продуктів;

використання косметики, яка не призначена для вашого типу шкіри.

Виходячи з поточного рівня pH, типу шкіри та зовнішніх обставин, баланс можна й треба коригувати, якщо він порушений. Крім зовнішніх чинників, причинами порушення можуть бути дерматологічні проблеми та захворювання. Наприклад, у разі схильності шкіри до вугрових висипів, наявності екземи або грибкових захворювань pH істотно зрушується в лужне середовище.

Як відновити нормальний pH

Порушений pH не тільки призводить до погіршення стану шкіри. Він може стати одним із провокаційних чинників інфекційних захворювань через те, що захисний бар’єр не справляється зі своїми функціями.

Щоб повернути нормальний баланс, дотримуйтеся таких рекомендацій:

не використовуйте мило для вмивання, яке сушить шкіру;

після вмивання обличчя звичайною водою знижуйте лужний ефект за допомогою тоніків або лосьйонів, призначених для нормалізації pH;

для вмивання використовуйте міцелярну воду;

з обережністю користуйтеся пілінгами, а краще проконсультуйтеся з косметологом перед застосуванням подібних продуктів;

віддавайте перевагу косметичним засобам з нейтральним pH;

перед виходом на вулицю захищайте шкіру сонцезахисними засобами — ця рекомендація стосується не лише теплої, а й холодної пори року;

правильно харчуйтеся — такі продукти, як овочі, фрукти, злаки, кисломолочна продукція сприяють відновленню оптимального балансу.

Якщо ви помітили, що шкіра надмірно суха, стягнута, лущиться або, навпаки, занадто жирна, швидше за все, рН порушений. Не зволікайте з його відновленням. Крім естетичних аспектів, неправильний догляд або його відсутність призводить до прискореного старіння шкіри.