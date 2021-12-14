Американська дослідниця Дженіс Чен заснувала Mammoth Biosciences, компанію з розроблення нового покоління приладів для діагностичних тестів. Завдяки цьому вона робить внесок у міжнародні зусилля зі створення діагностичного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба видання MIT Technology Review.

Тест Дженіс Чен, який використовує інструмент для редагування генів CRISPR, зміг виявити вірус майже кожного разу, запропонувавши новий спосіб тестування на мікроби.

Вона та кілька інших студентів разом із Дженніфер Дудна, заснували компанію з планами розроблення нового покоління приладів для тестування. Вони назвали її Mammoth Biosciences.

Чен керує командою з 40 осіб як головний технологічний директор Mammoth. Вона зазначає, що спирається на свій досвід змагальної гри в шахи в підлітковому віці, коли навчилася будувати позицію хід за ходом.

Вона виросла у Солт-Лейк-Сіті. Її батьки були іммігрантами з Китаю. Брат Дженіс – чемпіон світу та призер Олімпійських ігор з фігурного катання. За її словами, коли вона підросла, батьки закликали «знайти свою пристрасть і зробити все можливе, щоб суттєво розвивати її».

Чен роками вивчала шахові ходи, але врешті виявила справжній інтерес, коли працювала в компанії, яка постачає біотехнології свого батька. Там вона вперше скопіювала гени та створила бактерію.

Чен прагнула відкрити й зрозуміти ще більше типів редакторів ДНК та використати їх для нових цілей. Вона продемонструвала, як певний фермент, що редагує гени, може використовуватися як діагностичний тест. Завдяки цьому її тест міг знайти конкретну послідовність вірусної ДНК у зразку, розрізати її та випустити флуоресцентний сигнал, який повідомить про результат.

Потім стався covid-19. Коли навесні 2020 року запровадження стандартних тестів зупинилося, Управління з контролю за продуктами й ліками США дало Mammoth і десятки інших менших компаній екстрене зелене світло на продаж своїх тестів на вірус. З початку пандемії Mammoth отримав 30 мільйонів доларів державного фінансування.

Станом на травень 2021 року Mammoth готувався до комерціалізації першого продукту компанії — наборів, які лабораторії охорони здоров’я можуть використовувати для проведення 1500 одночасних тестів на COVID-19 з меншим втручанням людини, ніж потрібно.