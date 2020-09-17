Фото збору підписів зафіксували фотографи #Букв.
Метою створення об’єднання вказано захист прав киян, боротьба з корупційними схемами, вирішеня економічних, екологічних, соціальних проблем міста.
Співголовами об’єднання стали кандидата в мери Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура, Олександр Корнієнко.
Підписи за вступ поставили поки що до 2 десятків депутатів, хоча Дубінський досить активно працює з залом, іноді навіть підтанцьовуючи.
- Дубінський сам готовий був балотуватись в мери Києва, але партія вибрала Ірину Верещук.
- На наступних виборах мера Києва в столиці точитиметься боротьба між двома групами забудовників, ключовими представниками яких будуть Денис Комарницький та Андрій Вавриш. В цій боротьбі Дубінський виступає як представних інтересів Ігоря Коломойського, на телеканалі якого він багато років працював.
- На місцевих виборах в облради, призначених на 25 жовтня 2020 року, за провладну партію “Слуга народу” готові проголосувати лише 16 % українців.
- Партія “Європейська Солідарність” заявила, що підтримає Віталія Кличка на виборах міського голови Києва.
- Кличко подякував “іншим політичним силам” за підтримку та вкотре наголосив, що його партія йтиме на вибори самостійно.