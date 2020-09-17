Нардеп «Слуги народу» Олександр Дубінський організував в Раді збір підписів за створення у Верховній Раді міжфракційного обєднання «Київ без Кличка».

Фото збору підписів зафіксували фотографи #Букв.

Метою створення об’єднання вказано захист прав киян, боротьба з корупційними схемами, вирішеня економічних, екологічних, соціальних проблем міста.





Співголовами об’єднання стали кандидата в мери Ірина Верещук, Олександр Дубінський, Олександр Качура, Олександр Корнієнко.





Підписи за вступ поставили поки що до 2 десятків депутатів, хоча Дубінський досить активно працює з залом, іноді навіть підтанцьовуючи.