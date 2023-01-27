Про це повідомляє “Суспільне”.
Він хотів потрапити на фронт, проте йому двічі відмовили.
Тому, спочатку він допомагав волонтерам забезпечувати військових, а потім його запросили до громадської організації “Порятунок тварин Харків”. Наразі він доглядає тварин, яких привезли з гарячих точок України. Щодня вигулює шість-сім собак.
“Я люблю вигулювати їх. Для цуценят дуже важливо отримувати багато людської уваги. Інакше вони будуть налякані й будуть нападати. Це добре і для мене, це покращує моє самопочуття. Вони особливі, ви знаєте? Всі собаки потрапляють до раю. Не всі люди потрапляють до раю”, — сказав Брюс.
У ветклініці організації, якій допомагає канадець, лікують 82 тварини, серед них — собаки та коти. Доглядати за ними планує до квітня.
За його словами, згодом хоче разом зі своїми собаками оселитися в Україні та з’їздити на батьківщину дідуся, який народився на Тернопільщині.
“Важливо приїхати сюди, а потім повернутися і розповісти, що ти бачив. Ти знаєш, що долають ці люди: без електрики, води, опалення, “бах-бах”, повітряна тривога увесь час. Це жахливо. Коли я повернувся, у мене в аудиторії було 200 людей, і я їм усе розповів, що побачив”, — додав Брюс.
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