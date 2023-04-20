Від початку повномасштабного вторгнення й дотепер кількість травмованих і покинутих тварин, які опинилися на вулицях є безпрецедентно великою. Притулки переповнені, волонтери вивозять тварин сотнями із зони бойових дій, але ситуація все одно катастрофічна.

Бути вільними від голоду і спраги — це базова потреба тварин у притулку, яку регулярно забезпечують волонтери. Але харчування і лікування тварин лише вершина айсбергу, під поверхнею залишається надважлива частина функціонування будь-якого ефективного притулку — розбудова системи інфраструктури, на яку у зоозахисників часто не вистачає ресурсів і часу.

Умови утримання, своєчасне обслуговування і підтримка тварини на кожному кроці, від моменту потрапляння у притулок з вулиці до успішної адопції в родину — це основа вирішення проблеми безпритульних тварин в Україні.

Фонд Happy Paw вже понад 10 років працює над тим, щоб допомогти притулкам покращити умови утримання тварин. Проєкт фонду “Відбудова” багато в чому базується на концепції “П’яти свобод тварини” — набору принципів, що стосуються догляду за тваринами та їхнього благополуччя. Концепція була розроблена 2004 року Американською Асоціацією захисту тварин (ASPCA). На основі цих 5 свобод спробуємо проаналізувати, як український благодійний фонд Happy Paw допомагає притулкам наблизилися до професійно-якісного рівня в утриманні безхатніх котів і собак.

Свобода від болю, травм або хвороби.

Будівництво карантинних комплексів

Для убезпечення мешканців притулку від хвороб і вірусів, кожна тварина, яка потрапляє в притулок, має пройти період карантину. Перші дні в новому оточенні є стресовими для тварин, що може знизити їхній імунітет та зробити їх більш вразливими до захворювань.

Облаштовані карантинні приміщення в притулках дають змогу відокремити новоприбулих тварин від постійних мешканців притулку, щоб вберегти їх від можливих захворювань. Особливо це стосується котів, які дуже легко “передають” одне одному інфекційні хвороби, і цуценят, що не мають щеплень та сталого імунітету.

Happy Paw у 2022 році збудував окремі карантинні комплекси у притулках “Пегас” на Дніпропетровщині, “Відродження”, що на Київщині, “Бест френдз” у Макарівському районі, “Бім” у Кропивницькому.

У цих та інших 11 притулках фонд обладнав карантинні кімнати стаціонарними боксами з підігрівом і підсвіткою для утримання хворих та новоприбулих тварин. Також фонд закупив 13 кисневих камер і концентраторів, які сприяють швидкому одужанню хворих тварин. А ще 26 притулків отримали бактерицидні рециркулятори, що знезаражують повітря в приміщеннях, де утримуються багато тварин.

Свобода від болю, травм або хвороби.

Будівництво ветеринарно-стерилізаційних комплексів

Стерилізація тварин — це стандартна процедура для притулків, яка запобігає появі нових популяцій безхатніх тварин. Операцію або проводять у ветеринарній клініці, що вимагає великих затрат часу і грошей, або запрошують ветеринарів у притулок, і стерилізують тварин в наявних умовах, які не завжди є безпечними та комфортними, як для людей, так і для тварин.

Саме тому побудова окремих ветеринарних кабінетів на базі притулків не лише рятує життя тваринам, а й економить ресурси і час волонтерів, позитивно впливаючи загалом на ситуацію з безхатніми котами і собаками в цілій громаді.

Happy Paw облаштували ветеринарний кабінет для притулку “Бест френдз” (Макарівський район, Київська область), де живе понад 600 тварин. За цей час у притулку вдалось стерилізувати 118 тварин, яких евакуювали із зони бойових дій.

У притулках “Степ” (Броди, Львівська область), “Пегас” (Дніпропетровська обл.) та “Відродження” (Обухівській район, Київська обл.) фонд також збудував ветеринарні блоки, обладнавши маніпуляційні і хірургічні кімнати.

Свобода від дискомфорту.

Облаштування вольєрів і будок

У великих притулках більшість мешканців — це собаки, які 24/7 живуть у вольєрах із будками. Для комфортного існування кількість псів в одному, середньому за розміром, вольєрі не має перевищувати 2-3 особини, а в ідеалі — кожен собака має мати власні “апартаменти”. Натомість, математика в українських притулках приблизно така: 4-5 (а іноді і 6) собак в 1 вольєрі з 2-3 великими, не завжди утепленими, будками. Це не тільки незручно для тварин, а й спричиняє бійки між ними та розлади в поведінці, що ускладнює їхнє прилаштування. А оскільки тварина проводить у вольєрі та будці весь свій час: спить, їсть, грається, справляє природні потреби, то матеріали дуже швидко зношуються.

За 2022 рік Happy Paw побудували 23 вольєри і закупили 527 будок для собак у притулках. Серед них, наприклад, Бахмутське товариство захисту тварин “Лада”, які вимушені були облаштовувати побут з нуля, евакуювавшись у Дніпропетровську область.

Комфортних умов потребують і особливі песики. У Запорізькому притулку “Дай лапу, друже” Happy Paw збудували вольєр для песика, який втратив дві лапки. А також будиночки для комфортного проживання тварин з інвалідністю були закуплені для притулків Умані, Дніпра, Запоріжжя та Кропивницького. У притулку “Щасливий пес” для хвостатих, які мають проблеми з пересуванням, створено також і вигульний майданчик із комфортного безпечного покриття.

Свобода від дискомфорту.

Облаштування будиночків для котів

У березні 2022 року, через російські обстріли, постраждав притулок “Бест френдз”, що поблизу Макарова. Вибуховими хвилями і уламками були майже зруйновані 2 котобудиночки, на жаль, велика кількість котів загинула. Фонд разом з партнерами прийшов на допомогу притулку і відбудував 2 приміщення для проживання котиків.

Дозволити собі окреме утримання котів має змогу далеко не кожен притулок. Часто, через брак коштів і вільного місця, коти живуть у приміщеннях, сусідніх із вольєрами для собак, що негативно позначається на стані деяких кішок.

Для того, щоби мінімізувати стрес для тварин, Happy Paw купує для притулків мобільні побутівки, які виконують функцію котобудиночків. За останній рік фонд придбав такі приміщення для притулків Умані та Кропивницького, а зараз облаштовує простір для котів у притулку Запоріжжя.

Щоби вусаням було кофмортно, будиночки облаштовуються закритими вигульними майданчиками, безпечними пічками для опалення та різноманітними лазалками і сходинками для імітування природного середовища котячих.

Свобода природної поведінки.

Будівництво вигульно-соціалізаційних майданчиків

Постійна нестача людських ресурсів у притулках — звичайна річ. Через це не рідкими є випадки, коли окремі собаки роками проводять час у своєму вольєрі або на ланцюзі, не маючи змоги “розім’яти” лапи на прогулянці. Це шкодить їх фізичному і психологічному стану й, як наслідок, ускладнює прилаштування в родину.

Для підтримки здоров’я тварин, їх соціалізації, розвитку навиків спілкування з людиною та представниками свого виду, Happy Paw облаштовує великі і безпечні вигульні майданчики у притулках-партнерах.

Так, навесні минулого року, у притулку “Пегас” побудували вигульний майданчик для місцевих і евакуйованих з зони бойових дій собак. Вигульний простір складається з трьох майданчиків загальною довжиною 150 м, які мають бетонний фундамент і надійний металевий паркан. Тепер сотні хвостатих насолоджуються прогулянками на власних просторих територіях.

Свобода від страху і стресу

Розвиваючись і модернізуючись, притулки матимуть змогу закривати основні потреби і свободи тварин, окрім, певно однієї. Дуже важливий концепт “свободи від страху і стресу” може забезпечити тварині лише людина, яка стане їй другом, опікуном, родиною, підтримає і захистить у будь-якій ситуації.

Якщо хочете стати такою людиною для тварини з притулків-партнерів фонду, обирайте собі друга з притулку на сайті фонду https://happypaw.ua/ua/shelter

А якщо не маєте змоги забрати тварину, підтримайте покращення умов їх життя у прихистках. Станом на зараз фонд будує сучасний вольєрний комплекс у притулку “Бест френдз”. Це буде справжній собачий ЖК з 20 “апартаментів” для евакуйованих тварин із зони бойових дій та для тих песиків, які й досі, після обстрілів притулку, мешкають на його території, не маючи власного теплого куточка.

Підтримати будівництво можна за посиланням: https://happypaw.ua/ua/once/card/109