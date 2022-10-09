Про це інформує The Wall Street Journal.
Центральним елементом нового бойового порядку є високомобільна артилерійська ракетна система M142 або HIMARS . Надані США для використання українськими військовими з червня, вони доповнюють легку та точну зброю, яка включає безпілотники, протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, що підтримується GPS-наведенням та передовою мікроелектронікою.
Здатні знищувати російські військові бази, склади боєприпасів та інфраструктуру далеко за лінією фронту, українські 16 HIMARS цього літа допомогли своїм військам зупинити криваве просування Росії . З минулого місяця українці повернули територію на сході своєї країни та розгромили російські війська на півдні . Вашингтон нещодавно пообіцяв поставити ще 18 HIMARS.
HIMARS мають унікальне поєднання дальності, точності та мобільності, що дозволяє їм виконувати роботу, яку традиційно виконують десятки пускових установок, що випускають тисячі снарядів.
Майже гарантуючи влучення в ціль, HIMARS та інше обладнання перевертає столітні догми про те, як повинні вестися війни, і особливо про військові постачання. Значно покращена точність HIMARS також руйнує величезний логістичний слід, який вимагає сучасна піхота.
“HIMARS є частиною високоточної революції, яка перетворює важкоозброєні армії на щось легке та мобільне”, — сказав Роберт Скейлз, генерал-майор армії США у відставці, який був одним із перших, хто уявив HIMARS у 1970-х роках.
Минулого місяця The Wall Street Journal отримав рідкісний доступ до фронтового підрозділу HIMARS в Україні.
HIMARS в Україні можуть потрапляти в ціль на відстані 80 км. Вони вразили сотні російських цілей, серед них – командні центри, склади боєприпасів, автозаправні станції та мости, перекривши постачання підрозділів на передовій. Після того, як Росія змушена була зупинити просування на Донбасі, ЗСУ тепер націлені на відступаючі російські сили.
За оцінками українського командування, HIMARS забезпечують 70% просування військ на Херсонському фронті – про це повідомив командир частини підполковник Валентин Коваль . За його словами, чотири машини його підрозділу вбили сотні росіян і знищили близько 20 зенітних батарей.
Російській артилерії, як і більшості подібних систем з часів Першої світової війни, бракує точності. Щоб знищити ціль, війська зазвичай зрівнюють з землею усе навколо. Аналітики кажуть, що російські сили в Україні кидають десятки снарядів на 0,4 км, щоб вразити одну ціль.
HIMARS може виконати цю роботу за допомогою однієї ракети з 91-кілограмовою вибуховою боєголовкою.
Артилерія громіздка. Під час операції “Буря в пустелі” в Іраку в 1991 році вона становила понад 60% ваги американської дивізії. Для його переміщення потрібні військові, вантажівки, пальне та час, а також додаткові солдати та транспортні засоби для захисту цих операцій із постачання.
Уся ця підтримка забирає ресурси та стає гострою мішенню, як світ побачив у перші дні війни в Україні, коли російський конвой постачання, зупинений українськими атаками під Києвом, перетворився на 40-мильний затор.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “Це здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
“Революційним є не лише точність HIMARS”, — сказав генерал Скейлз. “А також здатність зменшити вимоги до тоннажу на порядок або краще”.
Ланцюжок постачання для підрозділів HIMARS складається з фабрично упакованих ракетних контейнерів, схованих у місцях прийому в сусідній сільській місцевості та зазвичай прихованих листям. Вантажівка розміщує камуфляжно-зелені стручки — кожен трохи більший за односпальне ліжко — у низку визначених місць, не на відміну від комерційного маршруту доставки.
Команди HIMARS доїжджають до місць скидання боєприпасів, де група завантажувачів із трьох осіб, що чекає, виймає відпрацьовані контейнери та замінює їх повними протягом п’яти хвилин за допомогою крана, інтегрованого в транспортний засіб.
“HIMARS — це один із, якщо не найефективніший вид зброї на полі бою”, — сказав лейтенант Коваль, веселий 22-річний хлопець із мелодією Pokémon на своєму мобільному телефоні. “Це дає нам можливість швидко реагувати, бити в одному місці, переходити в інше та ефективно знищувати”.
Найкращі російські ракетні пускові установки на базі вантажівок, навпаки, можуть потребувати близько 20 хвилин для установки на місці запуску та 40 хвилин для перезарядження — критичний час, коли ворог намагається відкрити вогонь у відповідь. HIMARS може їздити швидше і має броньовану кабіну екіпажу.
Українські команди HIMARS залишаються економними, проводячи тижні на полі, не повертаючись на більшу базу. Підрозділ лейтенанта Коваля, який отримав перші “Хімари” в червні, провів останні три місяці, спавши в наметах біля пускових установок або в машинах підтримки.
Чоловіки, навчені американськими інструкторами за межами України, залишаються в готовності до нових цілей, перемикаються в дію і так само невимушено повертаються до повсякденних справ, таких як приготування кави чи гра в карти.
На передній броні одного з HIMARS солдати намалювали білу усмішку під українським словом “робоча кінь”. На іншому, чий одометр показує, що він проїхав понад 13 000 миль, вони намалювали трафарети 69 чорних черепів на честь значних підтверджених попадань.
Деталі місії надходять як географічні координати з описом цілі та інструкціями щодо того, чи використовувати розривні ракети для броньованих цілей чи осколкові заряди для ураження особового складу. Поради щодо націлювання надходять із джерел, зокрема розвідки США та партизанів на окупованих територіях.
Потім командири HIMARS вибирають відповідне місце запуску та направляють машини на місце. Усередині кабіни командир машини сидить між водієм і націлювачем, який передає дані місії в комп’ютер. Коли апарат досягає місця запуску, націлювач натискає одну кнопку, щоб навести ракети вгору, і іншу кнопку, щоб постріляти.
Ракети ревуть у нічне небо спалахом полум’я, залишаючи над полем хмару диму. Пускова установка опускається, і транспортний засіб швидко повертається до свого прикриття деревом.
“Ми — найсоковитіша мішень у регіоні, — сказав лейтенант Коваль. “Тож нам потрібно маневрувати, щоб вижити”.
HIMARS продемонстрували справжню революцію точності.
“Якщо я введу координати цієї нори, — сказав лейтенант Коваль, стоячи біля кротовини завбільшки з взуттєву коробку, — вона потрапить у цю яму”.
Одного особливо напруженого дня наприкінці серпня два HIMARS під командуванням лейтенанта Коваля працювали в тандемі з двома іншими. Коли в його пари закінчилися патрони, вони відступили, щоб перезарядити, тоді як інший дует почав вогонь. Лейтенант Коваль сказав, що вони працювали в команді протягом 37 годин, без перерви на сон, і вразили приблизно 120 цілей, що дало змогу українській піхоті прорвати російські лінії навколо Херсона.
Спочатку Вашингтон не хотів надавати Україні HIMARS, побоюючись, що такий крок може змусити Москву вжити заходів у відповідь США або інших країн НАТО. Вона відмовилася постачати потужніші ракети, які можуть бути випущені на відстань до 285 миль і дозволили б Україні знищувати міцніші цілі, як-от бетонні мости, які поки що вони могли лише проривати.
На знак того, що додаткова вогнева потужність України завдає шкоди силам Москви, міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав російським військам зробити українську зброю великої дальності пріоритетною ціллю.
Оператори HIMARS кажуть, що найбільша загроза походить від російських безпілотників-камікадзе, нещодавно підкріплених більш ефективними іранськими системами, але вони почуваються добре захищеними українськими протиповітряними системами та спецназом.
“Ми завжди в русі”, — сказав лейтенант Коваль.
- 4 жовтня міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на загальну суму у $625 млн для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. До пакета увійшли зокрема чотири системи залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди, гаубиці, бронетранспортери та інше обладнання.
- У вересні в Миколаївській області викрили двох російських агентів, один з яких стежив за установками високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які є пріоритетною ціллю для російських окупантів.