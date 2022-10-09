Про це інформує The Wall Street Journal.

Центральним елементом нового бойового порядку є високомобільна артилерійська ракетна система M142 або HIMARS . Надані США для використання українськими військовими з червня, вони доповнюють легку та точну зброю, яка включає безпілотники, протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, що підтримується GPS-наведенням та передовою мікроелектронікою.

Здатні знищувати російські військові бази, склади боєприпасів та інфраструктуру далеко за лінією фронту, українські 16 HIMARS цього літа допомогли своїм військам зупинити криваве просування Росії . З минулого місяця українці повернули територію на сході своєї країни та розгромили російські війська на півдні . Вашингтон нещодавно пообіцяв поставити ще 18 HIMARS.

HIMARS мають унікальне поєднання дальності, точності та мобільності, що дозволяє їм виконувати роботу, яку традиційно виконують десятки пускових установок, що випускають тисячі снарядів.

Майже гарантуючи влучення в ціль, HIMARS та інше обладнання перевертає столітні догми про те, як повинні вестися війни, і особливо про військові постачання. Значно покращена точність HIMARS також руйнує величезний логістичний слід, який вимагає сучасна піхота.

“HIMARS є частиною високоточної революції, яка перетворює важкоозброєні армії на щось легке та мобільне”, — сказав Роберт Скейлз, генерал-майор армії США у відставці, який був одним із перших, хто уявив HIMARS у 1970-х роках.

Минулого місяця The Wall Street Journal отримав рідкісний доступ до фронтового підрозділу HIMARS в Україні.

HIMARS в Україні можуть потрапляти в ціль на відстані 80 км. Вони вразили сотні російських цілей, серед них – командні центри, склади боєприпасів, автозаправні станції та мости, перекривши постачання підрозділів на передовій. Після того, як Росія змушена була зупинити просування на Донбасі, ЗСУ тепер націлені на відступаючі російські сили.

За оцінками українського командування, HIMARS забезпечують 70% просування військ на Херсонському фронті – про це повідомив командир частини підполковник Валентин Коваль . За його словами, чотири машини його підрозділу вбили сотні росіян і знищили близько 20 зенітних батарей.

Російській артилерії, як і більшості подібних систем з часів Першої світової війни, бракує точності. Щоб знищити ціль, війська зазвичай зрівнюють з землею усе навколо. Аналітики кажуть, що російські сили в Україні кидають десятки снарядів на 0,4 км, щоб вразити одну ціль.

HIMARS може виконати цю роботу за допомогою однієї ракети з 91-кілограмовою вибуховою боєголовкою.

Артилерія громіздка. Під час операції “Буря в пустелі” в Іраку в 1991 році вона становила понад 60% ваги американської дивізії. Для його переміщення потрібні військові, вантажівки, пальне та час, а також додаткові солдати та транспортні засоби для захисту цих операцій із постачання.

Уся ця підтримка забирає ресурси та стає гострою мішенню, як світ побачив у перші дні війни в Україні, коли російський конвой постачання, зупинений українськими атаками під Києвом, перетворився на 40-мильний затор.