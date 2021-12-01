Користувачі соцмереж поділилися світлинами того, як пройшла підготовка в центрі столиці до сьогоднішнього виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, перед виступом президента України перекрили урядовий квартал. Відповідне фото опублікував народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

Детальніше фото з іншого ракурсу опублікував журналіст Олександр Рудоманов:

Нардеп від партії “ЄС” Володимир Ар’єв опублікував фото, на яких видно, що цим під час підготовки до виступу президента не обмежилися:

Журналіст Сергій Висоцький обурився такій великій кількості охорони президента Зеленського:

“Так виглядає страх”, – написав нардеп від партії “Слуга народу” Гео Лерос.

Готувалися до виступу президента і “слуги” – вдягнули футболки з текстом “За президента — Проти олігархів”. Світлини опублікували і колеги депутатів з інших фракцій. Зокрема, нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко опублікувала допис з фото:

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко вдягнув футболку на сорочку з краваткою.

Журналіст Андрій Дзиндзя опублікував фото Юрія Корявченкова з Ради: