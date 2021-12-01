Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, перед виступом президента України перекрили урядовий квартал. Відповідне фото опублікував народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.
Детальніше фото з іншого ракурсу опублікував журналіст Олександр Рудоманов:
Нардеп від партії “ЄС” Володимир Ар’єв опублікував фото, на яких видно, що цим під час підготовки до виступу президента не обмежилися:
Журналіст Сергій Висоцький обурився такій великій кількості охорони президента Зеленського:
“Так виглядає страх”, – написав нардеп від партії “Слуга народу” Гео Лерос.
Готувалися до виступу президента і “слуги” – вдягнули футболки з текстом “За президента — Проти олігархів”. Світлини опублікували і колеги депутатів з інших фракцій. Зокрема, нардепка від “ЄС” Ірина Геращенко опублікувала допис з фото:
Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко вдягнув футболку на сорочку з краваткою.
Журналіст Андрій Дзиндзя опублікував фото Юрія Корявченкова з Ради:
- Нагадаємо, понад 50% українців висловилися проти того, щоб шостий президент України Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році.
- Також майже 70% українців переконані в тому, що Україна розвивається у хибному напрямку – згідно з соціологічними опитуваннями, це переконання дедалі зростає.