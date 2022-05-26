23 травня на офіційному сайті та на сторінках у соцмережах Служба безпеки України опублікувала повідомлення про свідчення затриманого нардепа Віктора Медведчука щодо виведення з держвласності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" і закупівлі вугілля в так званих "Л/ДНР". Там він зокрема свідчив проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Новину підхопили усі ЗМІ, і всеукраїнський телемарафон "Єдині новини" також їх висвітлив.

Наскільки об’єктивним було це висвітлення, проаналізував журналіст Ярослав Зубченко в колонці видання “Детектор Медіа”.

Згідно з дослідженням “Детектора Медіа”, на “Єдиних новинах” свідчення Медведчука обговорювалися близько двадцяти разів протягом дня – більше, ніж будь-яка інша тема 23 травня. Обговорення містили повтори оригінального 13-хвилинного відео СБУ, цитування його уривків та включень в ефір членів фракції “Слуга народу” та наближених до Банкової коментаторів.

Почалося зі включення “слуги” Федора Веніславського та політичного коментатора Ігоря Петренка. Останній озвучив програмну заяву дня: Порошенко та Медведчук “одного поля ягоди”. Петренко також заявив, що саме через подібну корупцію закордонні партнери раніше інакше оцінювали війну в Україні та менше нам допомагали.

“Але проблемою “Єдиних новин” була навіть не кількість, а саме якість розмов про Порошенка”, – наголошується в аналізі.

Зокрема, Валентин Гладких заявив, що це розслідування не може бути переслідуванням політичних опонентів, адже “на сьогодні Порошенко ну ніким не вважається опонентом Зеленському. Бо Зеленський на обкладинці Time як найвпливовіша людина у світі. А Порошенко незабаром буде на обкладинці от цих от журналів “Їх розшукує поліція””.

За цією логікою, на переконання Ярослава Зубченка, політичних переслідувань взагалі не існує, оскільки лідери держав завжди впливовіші, ніж опозиціонери/журналісти/громадські активісти.

Коментатор Борис Тизенгаузен заявив, що правосуддя не повинно залежати від ситуації у країні; що нові свідчення варто публікувати, якщо вони є; що можливу нестабільність через цю справу переоцінюють, адже в суспільстві є запит на справедливість. Автор аналітичного матеріалу зіронізував, що коли правоохоронців потрібно виправдовувати, це завжди “гарний” знак.

“Канал “Рада” вкотре показав, навіщо його реформували, та запросив в ефір Володимира Петрова. Чорного політтехнолога влади, якого торік спеціально привели на “Раду” для мочилова політичних опонентів. Імовірно, таких токсичних персонажів не повинні були б показувати в ефірі національного марафону. Але, з іншого боку, питання Петрову ставив Максим Зборовський — колишній співробітник ZIKа та співведучий марафону “Тхне Соросом””, – написав Ярослав Зубченко.

Розмову Петров зводив до того, що Порошенко та Медведчук – поплічники. “Натякнув, що минулого разу саме Порошенко допоміг Медведчукові опинитися у хороших умовах — під домашнім арештом. Та порівняв ідею “не чіпати” цю справу з ідеєю не чіпати колаборантів, які здають розташування українських військ”, – йдеться в аналізі.

Презумпція невинуватості на каналі ігнорувалася. Зокрема, коментатор Георгій Біркадзе обурювався: “кто должен им [прихильникам Порошенка – прим.ред.] подтвердить, что Порошенко действительно был в этой схеме”, хоч для цього є слідчі органи.

В ефірі були й інші, наприклад, нардепи від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк та Павло Фролов, кожен зі своїми сумнівними та смішними заявами.

Не було в ефірі марафону лише представників Петра Порошенка, як і брифінгу його адвокатів.

“Єдині новини” включили з цієї теми чотирьох “слуг народу” та жодного представника “Європейської солідарності”. Купу провладних політичних коментаторів та жодного незалежного експерта. Голову Служби безпеки України, але не сторону захисту.. Якщо в ефірі взагалі згадували про існування іншої думки, то обмежувалися дослівно цим: “Адвокати пана Порошенка заперечують всі ці звинувачення””, – констатував автор.

Ярослав Зубченко резюмував, що влада влаштувала в національному марафоні класичне політичне “мочилово”, запрошуючи лише провладних коментаторів, не надавши слово позиції захисту, повторивши цю інформацію майже 20 разів в етері та вдавшись до маніпуляцій, які автор назвав “кринжовими”.

При тому, Зубченко наголосив, що він не захищає Петра Порошенка та не стверджує, що той не є винним; проте, ніхто в етері не намагався займатися журналістикою чи розібратися у ситуації: гості “Єдиних новин” один за одним виставляли слова Медведчука вичерпним доказом та переходили до свого завдання — політичної дискредитації Порошенка.

Завершальним штрихом у цьому були слова Дениса Маслова, нардепа від “Слуги народу” та члена комітету з питань правової політики: “Просто свідчення пана Медведчука — цього недостатньо для юридичної оцінки. Для політичної оцінки прихильниками політичної сили “Європейська солідарність” і для оцінки суспільством — це важливий елемент”.

Ярослав Зубченко також розповів про висвітлення теми телеканалом “Прямий”. Проте, після рішення РНБО про скасування цифрового мовлення для каналів “Прямий, “5” та “Еспресо” його можна дивитися лише на Youtube, у той час, як в “Єдиних новин” є фактична монополія на політичне мовлення по телебаченню.

“Після початку повномасштабної війни “Прямий” канал оголосив і майже дотримувався мораторію на критику влади. За подібної іміджевої атаки можна було б очікувати скасування цього мораторію”, – написав автор. Однак, додав він, канал діяв радше в обороні.

Про заяву СБУ та свідчення Медведчука на каналі згадали лише після виходу офіційної заяви партії “Європейська Солідарність”. Саме ж відео СБУ не було показане жодного разу. Наближені до Петра Порошенка політичні коментатори та члени його політсили стверджували, що це все російська спецоперація (не пояснюючи, чи Росія проникла в керівництво СБУ).

Коментатори також закликали до єдності й неповторення історичних помилок України; казали, що подібні речі зараз підставляють Зеленського; що Служба безпеки під час війни мала б займатися іншим; що Медведчуку не можна вірити й що він читав цю заяву із суфлера та що так влада відвертає увагу від інших проблем.

“Загалом варто віддати Прямому належне, до відвертого бруду проти опонентів тут не опускалися. А персонально Зеленського взагалі не атакували. Можливо, тому, що зараз головнокомандувача української армії не може дозволити собі образити ніхто в цивілізованому світі”, – підбив підсумки автор.

Автор статті на “Детектор Медіа” відзначив, що канал зреагував значно стриманіше, ніж у часи до повномасштабної війни. Він наголосив, що одна справа — влаштувати кампанію з чорного піару в мирний час та на каналах союзних олігархів. І зовсім інша — використовувати для цього інструмент, начебто створений для інформаційного захисту держави.

“Марафон “Єдині новини” вже критикують за токсичних ведучих та піар влади, а тепер до цього додалося ще й мочилово політичних опонентів. Починаєш задумуватися, чи перевершує користь від національного марафону його шкоду”, – написав Ярослав Зубченко.