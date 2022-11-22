Таємні свідчення розкривають сексуальні напади на чоловіків і жінок-активістів, коли повстання під проводом жінок поширюється. Деякі з небагатьох, хто вирішив тікати з країни, приглушеними тонами розповідають, зокрема, про жінок-протестувальниць і про жахи, які вони пережили в сумнозвісних місцях ув’язнення Ірану.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Уряд Ірану закрив країну для неакредитованих іноземних журналістів, регулярно відключає Інтернет і пригнічує голоси масовими арештами. Атмосфера страху панує в Ірані, оскільки репресії посилюються.

Курдсько-іранська жінка, яку CNN називає Хана задля її безпеки, каже, що вона була свідком і зазнала сексуального насильства під час затримання.

“Були дівчата, які зазнали сексуального насильства, а потім їх перевезли в інші міста”, – сказала вона. “Вони бояться говорити про ці речі”.

Жінки відігравали центральну роль у повстанні в Ірані з моменту його спалаху два місяці тому. Гасло “Жінки, життя, свобода” лунає на антирежимних демонстраціях оригінальною курдською (Джін, Джіян, Азаді) та перською (Зан, Зендегі, Азаді). Це уклін 22-річній курдській жінці, чия смерть викликала протести — Джина (Махса) Аміні, як вважають, була жорстоко побита іранською поліцією моралі за неправильне носіння хіджабу і померла через кілька днів.

Права жінок також були в центрі дискусій серед духовенства Ірану з початку протестів. Деякі священнослужителі та політики закликали до пом’якшення соціальних правил, тоді як інші закликали до посилення, плутаючи протестувальниць із тими, кого вони називають “розпусними жінками”, які “були лише пішаками в змові, задуманій західними урядами”.

В одному з найяскравіших коментарів у наклепницькій кампанії проти протестувальників Зейнаб Сулеймані, донька вбитого в Ірані генерала Касема Сулеймані, звинуватила жінок у бажанні “оголитися”.

Останніми тижнями в соціальних мережах з’явилися відео, на яких іранські сили безпеки нібито згвалтували демонстранток на вулицях. Почали надходити повідомлення про сексуальне насильство проти активістів у в’язницях.

Оскільки доступ ЗМІ всередині Ірану був серйозно обмежений, журналісти CNN вирушили в регіон поблизу кордону Іраку з Іраном, опитавши очевидців, які покинули країну, і перевірили свідчення тих, хто вижив, і джерел як в Ірані, так і за його межами. CNN підтвердив кілька повідомлень про сексуальне насильство проти протестувальників. Принаймні одна з історій спричинила тяжкі тілесні ушкодження, а інша – зґвалтування неповнолітнього хлопчика. Згідно з джерелами, які спілкувалися з жертвами, у деяких випадках, які розкрила CNN, сексуальне насильство було знято на відео та використано для шантажу протестувальників, щоб вони мовчали.

20-річна Арміта Аббасі мала всі ознаки нового покоління: коротка зачіска, пофарбована в платиновий блонд, і пірсинг у брові. Вона носила кольорові контактні лінзи та знімала TikToks зі своїми котами зі своєї вітальні.

Повстання змінило її життя, і, схоже, силовики Ірану піддали її найгіршій зі своїх жорстокостей.

Після початку протестів дописи в соціальних мережах під ім’ям Аббасі нестримно критикували режим Ірану. Невідомо, чи брала вона участь в акціях протесту. Проте, на відміну від більшості іранців усередині країни, вона не анонімізувала свої антирежимні пости.

Її заарештували в рідному місті Карадж, на захід від Тегерана, майже через місяць після початку демонстрацій. У заяві від 29 жовтня уряд зазначив, що вона була “лідером заворушень” і що поліція виявила “10 коктейлів Молотова” в її квартирі.

Це була зловісна заява, яка, здавалося, означала, що система правосуддя Ірану збереже суворе покарання для 20-річної дівчини. Але це також стало запереченням серії витоку облікових записів в Instagram, які викликали обурення в соціальних мережах у дні після її арешту, і які перетворили Аббасі — як Аміну та Ніку Шахкарамі — на символ протестного руху Ірану.

Вміст витоку облікових записів — розмов між медиками в службі приватних повідомлень Instagram — свідчить про те, що іранські сили безпеки катували Аббасі та чинили сексуальне насильство.

17 жовтня Аббасі була терміново доставлена до лікарні Імама Алі в Караджі в супроводі офіцерів у цивільному. Її голова була поголена, і вона сильно тремтіла. У розповідях медичний персонал, який її обслуговував, розповідав про жах, який вони відчули, коли побачили докази жорстокого зґвалтування.

Інсайдер із лікарні підтвердив CNN правдивість цих витоків. Джерело попросило залишитися анонімним з міркувань безпеки.

У своїй заяві уряд Ірану наголосив, що Аббасі лікувалась від “проблем з травленням”. Медики сказали, що заява не відповідає симптомам.

CNN представив витік інформації про травми Аббасі іранському лікарю за межами Ірану, який сказав, що описані симптоми вказують на жорстоке сексуальне насильство.

Відповідно до витоку даних, силовики вивели Аббасі з лікарні через чорний вхід безпосередньо перед тим, як її родина прибула, щоб побачити її.

За даними уряду Ірану, Аббасі зараз утримується у сумнозвісній в’язниці Фардіс Караджа. CNN не вдалося зв’язатися з нею чи членами її родини для коментарів.

До арешту Хану попереджали, що в іранських в’язницях “поводяться дуже погано” з жінками. Її матері зателефонував її сусід — високопосадовець у в’язниці Махабад на північному заході країни — і закликав не випускати своїх дочок із дому “за жодних обставин”, — розповідає Хана CNN.

Хана каже, що її це не злякало. Вона приєдналася до протестів і, як і багато інших жінок-демонстранток, оберталася і танцювала, розмахуючи хусткою в повітрі, перш ніж спалити її, що стало ритуальною особливістю загальнонаціональних протестів.

Коли її заарештували, іранська поліція заявила, що бачила, як вона підпалила свій шарф на відео з камер спостереження.

Хану 24 години утримували в ізоляторі поліцейської дільниці в місті Урмія на північному заході Ірану.

“На демонстраціях були захоплені діти віком 13 і 14 років. Вони були жорстоко поранені. Вони ще більше ображають дівчат. Вони чинять сексуально насильство над ними”, – заявила учасниця протестів.

На відміну від більшості своїх колег-активістів, Хана втекла з Ірану. Кілька днів вона та сім’я її дядька стежили за групою курдських контрабандистів, які йшли через гори прикордонного регіону. Лише кілька протестувальників вирушили в небезпечну подорож. Це тому, що іранська сторона кордону сильно мілітаризована, і сили безпеки регулярно стріляють на ураження тих, хто перетинає та перевозить контрабанду.

Згідно з джерелами та правозахисними групами, багатьом із тих, хто утримувався на дільниці, було відмовлено у звільненні під заставу, і вони зникли в лабіринтовій тюремній системі, яка включає секретні центри утримання на військових базах.

Більшість повідомлень про сексуальне насильство, розглянутих CNN після початку протестів, надходили із заходу країни, де більшу частину регіону складають переважно курди. Під час цього розслідування CNN спілкувався з джерелами в різних точках спалаху протестів у країні, включно з правозахисними групами та активістами, пов’язаними з районами з більшістю населення курдів.

Попри складність розслідування цих заяв і ризики, на які наражаються жертви, які повідомляють про них, CNN дізнався про 11 випадків сексуального насильства над протестувальниками в іранських в’язницях — іноді з кількома жертвами — і підтвердив майже половину з них. Майже всі відбувалися в курдських районах.

В одному випадку CNN отримав аудіосвідчення 17-річного хлопця, який сказав, що його та його друзів зґвалтували та били електричним струмом під час арешту. Це свідчать про те, що сексуальне насильство над неповнолітнім хлопчиком не було поодиноким випадком.

Міжнародні правозахисні групи Human Rights Watch і Amnesty International також заявили, що вони зафіксували кілька випадків сексуального насильства у в’язницях з початку протестів у середині вересня.

Глава мережі з прав людини Курдистану Ребін Рахмані розповів CNN, що двом жінкам у в’язниці, з якими він розмовляв, погрожували зґвалтуванням їхніх сестер-підлітків, щоб змусити їх дати телевізійні зізнання. Під час одного з цих інцидентів силовики привели сестру-підлітка жінки в кімнату для допитів і запитали її, чи “готова” вона дозволити їм зґвалтувати її сестру. Жінка поступилася і зробила зізнання.

CNN покладалася на джерела та тих, хто вижив в Ірані, ризикуючи своєю свободою та життям, щоб повідомити про сексуальне насильство. У випадку з Армітою Аббасі її очевидно жорстоке зґвалтування навряд чи стало б відомим, якби медики не повідомили подробиці в пресу та соціальні мережі.

“Я не намагаюся поширювати страх і жах”, — написав один медик з лікарні Імама Алі в дописі в соціальних мережах. “Але це правда. Злочин відбувається, і я не можу мовчати”.

В Ірані тривають протести після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчину в Тегерані затримала поліція моралі за “невідповідний одяг” та відвезла до відділку. Перебуваючи під вартою, дівчина впала у кому і через декілька днів померла у лікарні. На протестах чимало іранських жінок відрізають своє волосся, що є ознакою гострої форми протесту.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання.

Водночас в Ірані сили безпеки та Революційна гвардія захищають уряд від протестувальників, які вже місяць закликають до повалення режиму. Силовики захищають владу, яка тісно вплела сили безпеки в економіку та структуру держави, продовжуючи у такий спосіб своє панування.

Поки тривають протести, міжнародні лідери засуджують репресії проти мирних демонстрантів іранськими силами. У середу Сполучені Штати запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до репресій.

Серед тих, хто опинився під санкціями – командир розвідувальної організації Корпусу вартових Ісламської революції та заступник командувача КВІР з операцій, а також двоє чиновників у провінції Сістан і Белуджистан.

Офіційні особи Білого дому кажуть: Сполучені Штати побоюються, що Росія може давати поради Ірану щодо того, як придушити громадські протести.

“Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Тегеран щодо найкращих практик, спираючись на великий досвід Росії у придушенні відкритих демонстрацій”, — заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу. “Докази того, що Іран допомагає РФ вести війну проти України, очевидні і публічні. І Іран, і РФ зближуються, чим більше вони стають ізольованими. Наше повідомлення Ірану дуже, дуже чітке – припиніть вбивати своїх людей і припиніть надсилати зброю до Росії, щоб допомогти вбивати українців”, – додала вона.

Експерти ООН закликали провести незалежне міжнародне розслідування репресій. У їхній заяві мовиться, що “тривожну кількість протестувальників вже затримано та вбито, багато з яких діти, жінки та люди похилого віку”.